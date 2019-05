La ministre Lebouthillier et le secrétaire parlementaire Hébert rencontrent des représentants d'entreprises locales pour discuter des façons dont la nouvelle Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme stimulera la croissance économique de la Gaspésie





Veuillez noter que le contenu dans le communiqué a changé

La nouvelle Stratégie renforcera l'autonomie des collectivités et créera des emplois pour la classe moyenne

CAP-D'ESPOIR, QC, le 23 mai 2019 /CNW/ - Le secteur du tourisme du Canada est en pleine expansion, ayant attiré un nombre record de visiteurs internationaux en 2017 et en 2018. Ce secteur est notre plus important produit d'exportation en matière de services et il représente un emploi sur dix. Le gouvernement du Canada s'est engagé à maintenir l'élan en investissant dans le tourisme afin de créer des emplois pour la classe moyenne, de favoriser la croissance économique et d'ouvrir de nouvelles possibilités pour les communautés à la recherche d'occasions d'afficher leur fierté et de montrer au reste du monde ce qu'elles ont à offrir.

C'est dans cette optique que la ministre du Revenu national et députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine, l'honorable Diane Lebouthillier, et le secrétaire parlementaire de la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, Richard Hébert, ont discuté aujourd'hui de Créer des emplois pour la classe moyennes : Une stratégie fédérale pour la croissance du tourisme avec des membres de la Chambre de commerce du Rocher-Percé.

Cette stratégie donnera des moyens aux communautés, quelle que soit leur taille, grâce à des mesures à court et à long terme, notamment :

en mettant à disposition 58,5 millions de dollars de financement par l'entremise du Fonds pour les expériences canadiennes pour améliorer la qualité des produits et services touristiques du Canada ; en changeant la façon dont nous investissons dans le tourisme par la création de groupes d'investissement en matière de tourisme, où tous les ordres de gouvernement collaboreront en vue d'investir de manière plus efficiente tout en répondant aux priorités locales et de déterminer des moyens d'accroître les investissements issus de sources privées; en créant la Table de stratégies économiques sur le tourisme afin de fournir aux leaders du gouvernement et de l'industrie une plateforme collaborative destinée à trouver des moyens de relever des défis.

Ces trois piliers adopteront une approche pangouvernementale pour éliminer les obstacles à la croissance, comme le manque de coordination des investissements et les pénuries de main-d'oeuvre.

La ministre Lebouthillier et le secrétaire parlementaire Hébert ont également visité la Vieille Usine de L'Anse-à-Beaufils, une destination populaire près de sentiers de randonnée où les visiteurs peuvent faire l'achat d'oeuvres locales et assister à des concerts dans une ancienne usine de transformation du poisson à laquelle on a donné une nouvelle vocation. Par l'entremise du Fonds pour les expériences canadiennes, la nouvelle Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme donnera la priorité aux investissements dans les communautés rurales et éloignées en investissant dans des projets tels que l'embellissement des communautés, le développement d'expériences locales (comme la pêche, la visite de vignobles, de brasseries ou de fermes), l'offre d'aventures diverses et plus encore.

Citations

« Notre gouvernement sait que le tourisme est profitable dans toutes les régions du pays, car il crée de bons emplois pour les familles de la classe moyenne. Nous avons vu de nombreuses communautés transformer et diversifier leur économie grâce au tourisme. C'est pourquoi nous avons élaboré cette stratégie qui permettra de stimuler la croissance dans le secteur par l'entremise de nouveaux investissements permanents. Nous nous sommes engagés à augmenter le nombre de produits et d'expériences touristiques et à les diversifier de manière à maximiser le potentiel du secteur à l'année et d'un océan à l'autre. »

- La ministre du Tourisme, des Langues officielles et de La Francophonie, l'honorable Mélanie Joly

« En Gaspésie, l'économie touristique touche d'innombrables petites entreprises et est devenue une industrie chef de file créatrice d'emplois. Notre région a tant à offrir au monde, des activités de plein air à l'année aux excellents fruits de mer, en passant par les expériences de la ferme à l'assiette, les festivals de musique et la culture. La Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme s'appuie sur les forces de notre secteur touristique en finançant le développement et l'amélioration de produits et d'expériences touristiques authentiques. Les communautés de notre région pourront continuer de miser sur leurs forces, partout et en toute saison.»

- La ministre du Revenu national et députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine, l'honorable Diane Lebouthillier

« L'appui croissant du gouvernement fédéral au secteur touristique est un élément majeur du travail réalisé pour aider les petites et moyennes entreprises, qui forment 99 % des entreprises de cette industrie si importante. Les entreprises touristiques gaspésiennes sont devenues des leaders au pays, et la nouvelle stratégie de notre gouvernement les aidera certainement à croître encore davantage. »

- Le secrétaire parlementaire de la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, Richard Hébert

Les faits en bref

Le tourisme représente une tranche de plus de 2 % du produit intérieur brut.

Le tourisme soutient plus de 1,8 million d'emplois au pays, dont 56 % dans les régions rurales.

Les recettes totales générées par les voyageurs canadiens et internationaux étaient de 102,1 milliards de dollars en 2018, ce qui représente une augmentation de 5,2 % par rapport à 2017.

En 2018, le Canada a accueilli 21,1 millions de touristes étrangers, un record dépassant de 1,2 % celui de 20,9 millions atteint l'année précédente.

Liens connexes

Suivez @TourismeCDN sur les médias sociaux pour obtenir des nouvelles touchant le tourisme et participez à la conversation en utilisant le mot-clic #emploistourismecdn : Twitter, Instagram

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Communiqué envoyé le 24 mai 2019 à 13:30 et diffusé par :