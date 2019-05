Pour une troisième année consécutive, TC Emballages Transcontinental remporte le prix « Meilleur produit » au concours 2019 d'excellence en flexographie





MONTRÉAL, Québec, Canada, 24 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- TC Emballages Transcontinental est heureuse d'annoncer qu'elle a remporté, pour une troisième année consécutive, le prestigieux prix « Meilleur produit » dans la catégorie « Wide/Process/Film » au concours 2019 d'excellence en flexographie de la Flexographic Technical Association (FTA) pour les emballages Fresh Gourmet Focaccia Ranch et Garlic Toast Crumbles imprimés par Transcontinental Robbie. Ces trois prix consécutifs montrent l'excellence en impression flexographique de TC Emballages Transcontinental ainsi que sa capacité à intégrer une touche distinctive à ses emballages afin que qu'ils soient plus attrayants pour le consommateur grâce à une apparence fraîche et saine.



En outre, TC Emballages Transcontinental a raflé les honneurs en remportant le prix Argent dans la catégorie « Wide/Line/Film » pour l'emballage Cabot Vermont Seriously Sharp Shredded Cheddar Cheese, un second prix Argent dans la catégorie « Wide Web/Line/Coated Paper » pour le sac PetSmart for the Love of Pets Authority Dog Food et le prix Bronze dans la catégorie « Wide Web/Process/Film » pour l'emballage Fresh Gourmet Piments Jalapeño Croustillants.

« C'est incroyable de remporter, encore une fois cette année, le prix Meilleur produit de la FTA et d'être reconnus par nos pairs de l'industrie, a déclaré Rebecca Casey, vice-présidente marketing et développement de marché, biens de consommation. Chez TC Emballages Transcontinental, nous cherchons toujours à travailler en collaboration avec nos clients et partenaires de la chaîne d'approvisionnement pour apporter les meilleures solutions en étagères. Offrir une technologie d'impression haut de gamme, de la performance et de l'innovation est indispensable pour continuer à conquérir le marché d'aujourd'hui. »

Plus d'information sur les emballages Fresh Gourmet Focaccia Ranch et Garlic Toast Crumbles

Les emballages Fresh Gourmet Focaccia Ranch et Garlic Toast Crumbles représentaient un défi d'impression à gamme étendue. Transcontinental Robbie se devait de garantir une excellente couverture blanche sans impressions excessives ou dépôts d'encre afin de maintenir les détails requis en renversé pour permettre au film métallique en polyéthylène téréphtalate d'être l'élément métallique dans les constructions en or. Les textes de plusieurs couleurs étaient requis sur tous les numéros d'articles avec des tailles de caractères relativement petites. Les images miniatures à l'endos de l'emballage demandaient aussi un repérage des couleurs extrêmement précis. Enfin, des couleurs primaires unies ou pratiquement unies existant dans les points de lumière ont été bien exécutées sur toute la gamme de tonalités. La véritable solution pour réaliser l'ensemble de l'oeuvre a été de se concentrer sur un excellent transfert d'encre sans trop d'interventions par les opérateurs.

Pour voir tous les emballages primés, visitez le www.tc.tc/emballages dans la section Innovation et Récompenses.

Plus de 500 participations de partout dans le monde ont été compilées pour le concours cette année et 124 prix, en plus de six prix « Meilleur produit », ont été remis le 5 mai 2019, en Nouvelle-Orléans. Un jury composé de membres de l'industrie ayant l'oeil aguerri pour les détails a évalué chacune des soumissions pour son degré de difficulté et la qualité de son exécution. Cette année, les impressions récompensées témoignent d'une avancée significative au chapitre de la qualité des emballages mis en marché.

Profil de TC Emballages Transcontinental

TC Emballages Transcontinental, le secteur de l'emballage de TC Transcontinental (TSX : TCL.A TCL.B), se positionne comme un chef de file nord-américain en emballage souple et oeuvre également au Guatemala, au Mexique, en Équateur, au Royaume-Uni, en Nouvelle-Zélande et en Chine. Ce secteur compte plus de 4000 employés, dont la majorité sont en poste aux États-Unis. Sa plateforme comprend un atelier de prémédia et 28 usines de production qui se spécialisent dans l'extrusion, le laminage, l'impression et la transformation.

TC Emballages Transcontinental offre une vaste gamme de produits de plastique souple et de produits de papier, y compris des pellicules en rouleaux, des sacs et sachets, des films et sacs thermorétractables, et des revêtements spécialisés. Ce secteur dessert des marchés variés, notamment ceux des produits laitiers, du café, de la viande et de la volaille, de la nourriture pour animaux, de l'agriculture, des boissons, de la confiserie, des produits industriels, des produits de consommation et des supermarchés. Pour plus d'information, veuillez visiter le site web de TC Transcontinental au www.tc.tc .

