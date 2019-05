De nouveaux fonds à l'appui de la recherche de solutions pour le recyclage de la fibre de verre





BOISBRIAND, QC, le 24 mai 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à protéger les terres et les cours d'eau du Canada contre les déchets de plastique et les débris marins. Nous savons que les Canadiennes et les Canadiens attachent beaucoup d'importance à leur environnement naturel, et il nous incombe d'empêcher la pollution causée par le plastique, aujourd'hui et demain.

Il existe peu d'options pour le recyclage et l'élimination des bateaux faits de plastique renforcé à la fibre de verre, communément appelé fibre de verre. La plupart de ces bateaux se retrouvent dans des sites d'enfouissement ou, pire, abandonnés sur un terrain ou dans l'eau. Pour résoudre ce problème, Transports Canada a lancé un défi aux petites et aux moyennes entreprises canadiennes et leur a demandé de concevoir des solutions novatrices et écoénergétiques permettant de recycler ou de réutiliser la plus grande proportion possible de fibre de verre.

Mme Linda Lapointe, députée de Rivière-des-Mille-Îles, a annoncé aujourd'hui au nom de l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, que KWI Polymers recevra 150 000 $ au titre du Défi canadien d'innovation sur les plastiques financé par le programme Solutions innovatrices Canada pour concevoir une solution possible de recyclage de la fibre de verre. Le résultat final de ces travaux pourrait un jour nous permettre de transformer la fibre de verre recyclée en mobilier urbain, en garde-corps, en trottoirs et en produits de construction de terrasses.

Il incombe à Transports Canada de s'assurer que le réseau de transport canadien est sûr et sécuritaire, efficace et respectueux de l'environnement. Le financement annoncé aujourd'hui s'ajoute à l'engagement du Ministère d'améliorer le recyclage des bateaux et de faire en sorte qu'ils soient conçus dans le respect de l'environnement.

Citations

« La pollution causée par le plastique pose un risque grave à l'environnement. Notre gouvernement prend des mesures pour trouver et concevoir des méthodes convenables de recyclage de la fibre de verre, qui se retrouve souvent dans des sites d'enfouissement ou, pire, abandonnée dans l'eau. En appuyant la réalisation de travaux de recherche novateurs et la conception d'options de recyclage respectueuses de l'environnement, nous protégeons l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. »

Marc Garneau

Ministre des Transports

« Je suis fière que notre gouvernement soutienne l'innovation et la recherche sur le recyclage et la réutilisation des plastiques. Les entreprises locales qui reçoivent ces fonds, comme KWI Polymers, permettront de lutter contre la pollution causée par le plastique aux quatre coins du pays. »

Linda Lapointe

Députée de Rivière-des-Mille-Îles

Les faits en bref

La pollution causée par le plastique est un problème qui va en s'aggravant, au Canada et ailleurs dans le monde. Le gouvernement du Canada s'est engagé à montrer la voie à suivre à l'échelle mondiale en s'assurant que ses propres activités produisent de faibles émissions de carbone et qu'elles sont résilientes et écologiques.

et ailleurs dans le monde. Le gouvernement du s'est engagé à montrer la voie à suivre à l'échelle mondiale en s'assurant que ses propres activités produisent de faibles émissions de carbone et qu'elles sont résilientes et écologiques. Transports Canada est l'un des 20 ministères et organismes fédéraux qui lanceront des défis dans le cadre du programme Solutions innovatrices Canada . Ces défis visent à trouver des solutions novatrices et à concevoir des produits ou des services non disponibles sur le marché. L'ensemble des fonds versés par ces ministères et organismes permettront d'investir 100 millions de dollars par année, pendant les trois prochaines années, dans de nouveaux défis dans le but de résoudre divers problèmes parmi tous les secteurs, dont celui de la pollution causée par le plastique.

est l'un des 20 ministères et organismes fédéraux qui lanceront des défis dans le cadre du programme Solutions innovatrices . Ces défis visent à trouver des solutions novatrices et à concevoir des produits ou des services non disponibles sur le marché. L'ensemble des fonds versés par ces ministères et organismes permettront d'investir 100 millions de dollars par année, pendant les trois prochaines années, dans de nouveaux défis dans le but de résoudre divers problèmes parmi tous les secteurs, dont celui de la pollution causée par le plastique. Le Défi canadien d'innovation sur les plastiques est une initiative de 12,85 millions de dollars qui appuie les projets de recherche susceptibles de fournir des solutions à la pollution causée par le plastique grâce à de nouvelles technologies novatrices. Financé par des ministères et des organismes fédéraux dans le cadre du programme Solutions innovatrices Canada , il invite les petites et moyennes entreprises canadiennes à concevoir des solutions novatrices pour relever des défis particuliers que posent les déchets de plastique.

