PopSockets annonce le lancement du nouveau porte-carte PopWallet +





TAMPERE, Finlande, 24 mai 2019 /PRNewswire/ -- PopSockets, fabricant de poignées pliables pour téléphone, de supports et de portefeuilles est heureux d'annoncer le plus récent ajout à sa gamme, le PopWallet +. Le PopWallet + sera disponible le 16 juin dans plusieurs points de vente en Europe et en ligne sur PopSockets.co.uk, PopSockets.de et PopSockets.fr.

La dernière conception du laboratoire de PopSockets ajoute une PopGrip intégrée et échangeable au design PopWallet existant qui vous permet de changer votre style en retirant rapidement le PopTop. Les utilisateurs peuvent attacher un porte-carte pratique au dos de leur téléphone pour transporter de façon simple les objets essentiels du quotidien. Le PopWallet + est compatible avec le chargement sans fil, se fixe à la plupart des téléphones et des coques sans effort. Il dispose d'une fonctionnalité de retrait rapide pour séparer l'appareil de votre téléphone afin de rapidement changer d'accessoire selon le besoin.

Les consommateurs férus de technologie se ruent vers des services tels qu'Apple Pay, mais certains ne sont pas encore prêts à abandonner leurs cartes bancaires et d'identité pour des solutions numériques. Au lieu de cela, ils apprécieront probablement le design élégant, sécurisé et discret du PopWallet +, qui permet aux utilisateurs de se débarrasser du volume supplémentaire d'un portefeuille tout en pouvant bien garder en main leur téléphone et sans perdre l'usage de leur support de visionnage préféré pour téléphone pour regarder Netflix en boucle dans l'avion ou le train.

Le PopWallet et le PopWallet+ sont disponibles dans 16 modèles, allant du design le plus élégant au plus cool, ainsi que le noir classique. Le PopWallet est maintenant disponible en ligne et dans plusieurs points de vente. Le 16 juin, le PopWallet + rejoint la collection.

Spécifications du produit :

Offre une méthode élégante et sécurisée pour transporter vos cartes sur votre téléphone

Le PopWallet et la PopGrip et sont désormais intégrés ! Les modèles échangeables vous permettent de changer votre style en retirant rapidement le PopTop

La PopGrip intégrée offre une prise en main sécurisée qui vous permet d'envoyer des SMS d'une main, prendre de meilleures photos et regarder des vidéos de chats les mains libres

Repositionnable, il se colle à la plupart des appareils et des coques (mais peut ne pas coller aux coques en silicone ou étanches)

Amovible : Appuyez sur le coin en haut à gauche et faites glisser vers la droite pour le chargement sans fil

Dimensions : 2.27" x 3.54" x 0.42" (métrique : 5,765 cm x 8,991 cm x 1,066 cm)

Les ressources d'images de haute résolution sont disponibles en téléchargement direct ici .

À propos de PopSockets

David Barnett est le fondateur et PDG de PopSockets. Il a étudié la philosophie à l'université Emory, la physique à l'université du Colorado à Boulder ; il a obtenu son doctorat en philosophie de l'université de New York et il était professeur de philosophie à l'université du Colorado à Boulder de 2005 à 2015. Ses recherches étaient spécialisées dans la philosophie du langage et de l'esprit, avant qu'il n'atteigne l'illumination ; il a alors arrêté de faire de la philosophie et est devenu un entrepreneur.

En 2010, Barnett était à la recherche d'un moyen d'empêcher son cordon d'écouteurs de s'emmêler. Il y est parvenu en collant deux boutons à l'arrière de son téléphone et en enroulant le cordon d'écouteurs autour des boutons. Bien que les boutons étaient disgracieux, le système fonctionnait. Dans le but d'améliorer son idée, il a développé environ 60 prototypes différents et a conçu un système où les boutons s'agrandissent et se rétractent grâce à un mécanisme en accordéon, de sorte qu'ils puissent fonctionner à la fois comme un support et une poignée. En 2012, Barnett a lancé une campagne KickStarter pour une coque d'iPhone qui aurait deux poignées PopSockets intégrées dans la coque. En plus d'avoir atteint son objectif de financement, la campagne KickStarter a permis à Barnet de montrer au monde ses prouesses en danse. En 2014, Barnet a lancé son entreprise depuis son garage et a par la suite vendu 100 millions de grips PopSockets partout dans le monde. PopSockets a fait don de plus de 3 millions de dollars en argent et en produits pour divers organismes caritatifs. À l'automne de 2018, PopSockets a lancé le programme Poptivism une plateforme caritative pour faire des dons.

