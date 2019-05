Airbus présentera son portfolio pour la défense et la sécurité à l'événement CANSEC 2019





#Airbus #CANSEC2019 #WeMakeItFly

OTTAWA, le 24 mai 2019 /CNW/ - Les 29 et 30 mai, au Centre EY situé à Ottawa, en Ontario, Airbus présentera une grande variété de produits et de services innovateurs, à l'occasion du salon sur la défense et la sécurité le plus prisé au Canada - CANSEC 2019.

Le Canada est un partenaire clé pour Airbus, alors que l'entreprise célèbre ses 35 ans d'activités, basés sur une croissance solide et durable, dans ce pays. Avec plus de 3,000 employés sur ce territoire, l'empreinte canadienne d'Airbus continue de croître de façon exponentielle. Depuis l'inauguration de son centre de production d'hélicoptères à Fort Erie, Ontario en 1984, jusqu'à la gestion et l'assemblage de la famille d'avions monocouloirs A220, Airbus assure une présence profonde et pérenne au Canada.

Airbus Helicopters Canada présentera en exposition statique le H135, un chef de file dans la catégorie des hélicoptères bimoteurs légers polyvalents et une référence mondiale en matière de formation des pilotes militaires sur les appareils à voilure tournante. Le H135 arrivera à Ottawa le 27 mai et les participants pourront interagir avec l'hélicoptère pendant toute la durée du salon. Aujourd'hui, plus de 130 unités dédiées à la formation sont en service dans 13 pays, incluant plusieurs alliés militaires importants du Canada, dont le Royaume-Uni, l'Australie, l'Allemagne, l'Espagne et le Japon.

Airbus Defence and Space présentera son éventail complet de produits, des avions militaires jusqu'aux dernières solutions pour le secteur spatial et pour la sécurité. Une maquette grande échelle du Typhoon, l'avion de combat multirôle le plus avancé au monde, sera présentée en exposition statique. Le Typhoon est l'avion de combat tout désigné pour assurer la sécurité du Canada, sur son territoire et à l'étranger, ainsi que pour soutenir l'industrie aérospatiale canadienne.

Dans le salon d'exposition, au kiosque #401, Airbus exposera une maquette du C295, choisi par le Canada comme prochain avion de recherche et de sauvetage à voilure fixe (FWSAR). Le premier des seize C295 commandés par l'Aviation royale canadienne (ARC) effectuera son vol inaugural dans les prochaines semaines. Il s'agit d'une étape importante de la voie vers l'entrée en service de ces appareils. Une maquette de l'A330 Multi-role Transport Tanker (MRTT) sera également exposée. Cette nouvelle génération d'avions militaires de transport et de ravitaillement est éprouvée au combat et elle est aujourd'hui disponible. Il s'agit du successeur naturel de l'A310 MRTT CC150 Polaris qu'opère actuellement l'ARC.

Enfin, Airbus présentera un modèle réduit du satellite radar d'observation à synthèse d'ouverture, TerraSAR-X, qui fonctionne indépendamment de la lumière du jour et des conditions météorologiques, offrant une fiabilité inégale en terme de collecte de données.

A propos d'Airbus

Airbus est un leader mondial de l'aéronautique, de l'espace et des services associés. En 2018, le groupe a publié un chiffre d'affaires de 64 milliards d'euros, avec un effectif d'environ 134 000 personnes. Airbus propose la famille d'avions de ligne la plus complète qui soit. Airbus est, en outre, le leader européen dans le domaine des avions de mission, de ravitaillement en vol, de combat, et de transport. Par ailleurs, l'entreprise est également un leader de l'industrie spatiale. Enfin, dans le domaine des hélicoptères, Airbus propose les solutions civiles et militaires les plus performantes au monde.

Retrouvez ce communiqué de presse et des photos haute résolution sur: AirbusNewsroom

SOURCE Airbus

Communiqué envoyé le 24 mai 2019 à 12:05 et diffusé par :