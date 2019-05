Nommé président d'ITechLaw, Charles Morgan annonce une publication mondiale sur l'IA





TORONTO, le 24 mai 2019 /CNW/ - McCarthy Tétrault est heureux d'annoncer que Charles Morgan, associé et coleader du groupe national du droit des technologies de l'information, a été nommé président de l'International Technology Law Association (ITechLaw).

La première grande publication sectorielle d'ITechLaw, sous la direction de M. Morgan, est un livre intitulé Responsible AI: A Global Policy Framework. Cet ouvrage, qui pose un regard d'expert sur une des technologies les plus transformatrices de l'heure, est le fruit de 54 représentants sectoriels, spécialistes et chercheurs en droit de la technologie qui proviennent de 16 pays. Il établit un important cadre stratégique général pour le développement, le déploiement et l'utilisation responsables de l'intelligence artificielle, en explorant huit principes fondamentaux associés au domaine, notamment la responsabilité, la transparence et l'équité.

« Je suis fier d'assumer la fonction de président d'ITechLaw et de faire partie de la remarquable équipe d'auteurs dévoués à qui l'on doit cet ouvrage, a affirmé M. Morgan. J'ai hâte d'ajouter ma voix au dialogue actuel sur les considérations d'ordre éthique devant demeurer au coeur du développement responsable des systèmes d'IA. »

« La nomination de Charles, conjuguée à cette publication, illustre à merveille les efforts stratégiques déployés par McCarthy Tétrault pour offrir à ses clients une expertise sectorielle inégalée et des conseils pratiques, a déclaré Lara Nathans, leader, Stratégie sectorielle, chez McCarthy Tétrault. L'intelligence artificielle perturbe les entreprises de nos clients et offre de nouvelles possibilités intersectorielles, et nous sommes fiers d'être à l'avant-garde de cette transformation. »

Comme le développement de l'IA en est encore à ses balbutiements, l'impact sociétal potentiel de l'intelligence artificielle est difficile à appréhender pleinement. Tous les intervenants engagés dans le développement et le déploiement de systèmes d'IA se retrouvent donc avec une responsabilité énorme sur les épaules. Il n'est alors pas surprenant que les décideurs politiques, tout comme les représentants sectoriels et les chercheurs en IA, soient en quête de balises éthiques claires. Dans ce contexte, les auteurs espèrent que la publication aiguillera les efforts en cours pour faire la promotion de l'IA responsable. Le livre se veut un appel à l'action pour toutes les parties prenantes, y compris le grand public, afin de les inciter à prendre part au dialogue sur les fondements de l'IA responsable.

Pour un complément d'information sur le livre Responsible AI: A Global Policy Framework, veuillez cliquer ici.

À propos de McCarthy Tétrault

McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. offre une vaste gamme de services juridiques et fournit des conseils dans le cadre de mandats complexes et d'envergure concernant des intérêts canadiens et internationaux. Le cabinet jouit d'une forte présence dans les principaux centres de commerce du Canada, de même qu'à New York et à Londres, au Royaume-Uni.

Fort d'une approche intégrale de l'exercice du droit et de la prestation de services novateurs, le cabinet est en mesure de mobiliser ses compétences, ses connaissances sectorielles et sa vaste expérience pour aider ses clients à atteindre les résultats qui leur importent.

À propos d'ITechLaw

ITechLaw est l'organisation mondiale par excellence pour les professionnels du domaine juridique spécialisés dans la technologie et le droit. Elle est au service de la communauté mondiale du droit de la technologie depuis 1971. Ses membres représentent six continents et proviennent de plus de 70 pays. Avec le personnel dirigeant de l'organisation, ils possèdent une vaste expertise dans le domaine du droit de la technologie. Notre mission consiste à créer des occasions sans précédent de réseautage international ainsi que d'échange de connaissances et d'expériences entre experts et collègues du monde entier.

