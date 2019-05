Le Canada investit dans l'amélioration énergétique de logements à Edmonton





EDMONTON, le 24 mai 2019 /CNW/ - L'efficacité énergétique dans les bâtiments réduit les coûts, crée de l'emploi et protège l'environnement. La promotion de pratiques écoénergétiques est un élément fondamental de la transition du Canada vers une économie fondée sur l'énergie propre.

L'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles du Canada, a annoncé aujourd'hui un investissement fédéral de 2,5 millions de dollars pour aider la coopérative d'habitation Sundance (Sundance Housing Co-operative) à réaménager 59 logements de son complexe de maisons de ville à ossature de bois à Edmonton de manière à les transformer en unités à consommation nette zéro.

Le réaménagement consistera essentiellement à installer de nouveaux panneaux de façade extérieurs, qui seront conçus et fabriqués hors site par imagerie numérique. Comme les panneaux seront installés sur les murs extérieurs existants, l'opération n'exigera pas de travaux de démolition et pourra se faire rapidement, sans trop déranger les occupants.

On espère que ce projet de démonstration accélérera l'adoption de ces panneaux préfabriqués pour la réalisation de profonds réaménagements énergétiques, de manière à réduire aussi bien les coûts que la pollution, dans l'ensemble de l'Amérique du Nord.

Ressources naturelles Canada finance le projet par le biais de son Programme d'innovation énergétique, qui soutient des initiatives destinées à accélérer le développement de technologies propres. Le projet fait également partie du plan d'infrastructure fédéral Investir dans le Canada, doté d'un budget de 180 milliards de dollars.

Le virage mondial amorcé vers une économie plus verte est une étape d'importance cruciale pour l'économie canadienne. Du 27 au 29 mai prochains, le Canada accueillera plus de 25 pays à l'édition 2019 de la réunion ministérielle sur l'énergie propre et de la réunion ministérielle de Mission Innovation pour discuter d'un avenir plus vert, plus radieux et plus prospère pour les générations à venir. Le Canada mettra en valeur son leadership en matière d'innovation dans le secteur des technologies propres, défendra la question de l'égalité des sexes et la place des jeunes et des peuples autochtones dans le secteur de l'énergie propre et se présentera comme une destination de premier choix pour les investissements internationaux. Pour en savoir plus, visitez le http://cmep-mi-vancouver2019.ca/.

Quelques faits

Les bâtiments représentent une importante source de pollution au Canada : les bâtiments commerciaux et institutionnels comptent pour environ 17 % des émissions de gaz à effet de serre au pays.

Considérant que 75 % des bâtiments qui feront partie du paysage en 2030 ont déjà été construits, réduire considérablement la consommation d'énergie dans les bâtiments existants est l'une des mesures les plus importantes et les plus efficaces que nous pouvons prendre pour lutter contre les émissions du secteur.

Le gouvernement du Canada travaille avec les provinces, les territoires et l'industrie pour produire des codes de l'énergie, échanger des données, faire de la recherche-développement et mettre au point des stratégies de transformation des marchés dans le secteur du bâtiment. Ce travail concerté s'inscrit dans la continuité du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques et de la stratégie canadienne pour les bâtiments, qui ont été élaborés en partenariat avec les provinces et territoires au terme de vastes consultations auprès du public, des experts et des acteurs de l'industrie. Plus du tiers des réductions d'émissions de gaz à effet de serre prévues dans le Cadre pancanadien proviennent de mesures d'efficacité énergétique.

Citations

« La transition vers une économie fondée sur l'énergie propre nécessite une action collective pour améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments au Canada. Ce projet est un bon exemple des travaux que notre gouvernement réalise en étroite collaboration avec divers partenaires pour développer des solutions novatrices qui profiteront à tous les Canadiens en mettant plus d'argent dans leurs poches et en réduisant la pollution. »

Amarjeet Sohi

Ministre des Ressources naturelles

« Les membres de la coopérative d'habitation Sundance sont très heureux de faire équipe avec Ressources naturelles Canada pour ce projet qui permettra aux membres non seulement d'économiser de l'énergie à long terme, mais aussi de jouir de plus de confort et d'une meilleure qualité de l'air intérieur. Ce projet constituera également un exemple probant qui, espérons-le, encouragera davantage de gens partout au pays à réaliser sans tarder de profonds réaménagements énergétiques du même genre. »

Beth Nilsen

Présidente, Sundance

« Les profonds réaménagements énergétiques effectués rapidement et efficacement dans les bâtiments se traduisent par de nombreux avantages et sont essentiels à la réalisation des réductions d'émissions de gaz à effet de serre que méritent nos enfants. Butterwick Projects remercie Ressources naturelles Canada et la coopérative d'habitation Sundance de lui permettre d'être la première entreprise à réaliser ce genre de travaux au Canada. »

Peter Amerongen

Associé directeur, Butterwick Projects Ltd.

Renseignements connexes

La coopérative d'habitation Sundance

