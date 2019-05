Le gouvernement du Canada va bâtir des logements sûrs et abordables à London





LONDON, ON, le 24 mai 2019 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi, en mai 2018, le gouvernement a lancé le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL), le plus important programme du genre dans l'histoire du Canada.

Aujourd'hui, à London, Peter Fragiskatos, député fédéral de London-Centre-Nord, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), a annoncé un engagement financier du gouvernement fédéral de plus de 4,7 millions de dollars pour la construction de Nightingale Place.

Grâce à cet investissement du FNCIL, une initiative phare de la Stratégie nationale sur le logement (SNL), et aux apports de fonds d'autres partenaires, notamment la Ville de London et la Housing Development Corporation, cet ensemble de la London Affordable Housing Foundation, fournira 41 appartements abordables neufs à des personnes qui risquent de devenir sans-abri et qui doivent avoir accès à un logement sûr et abordable.

La London Affordable Housing Foundation a été créée en 2000. Elle cherche à réunir des donateurs, des constructeurs, des représentants du gouvernement et des entreprises afin d'accroître l'offre de logements dans London. Elle s'est engagée à s'assurer qu'il y a autant de propriétés et de logements que possible qui sont entièrement accessibles et durables sur le plan de l'environnement.

Citations

« La Stratégie nationale sur le logement a comme objectif ambitieux de réduire l'itinérance chronique au Canada d'au moins 50 %. Ce magnifique projet à London constitue une étape concrète dans la bonne direction. Je suis fier de faire partie d'un gouvernement qui travaille dans un esprit de collaboration avec tous ses partenaires, afin de permettre à tous les Canadiens de se bâtir une vie meilleure pour eux-mêmes et pour leurs collectivités. » - Peter Fragiskatos, député fédéral de London-Centre-Nord

« Notre gouvernement est résolu à aider les personnes dans le besoin, et c'est pourquoi nous avons le plaisir d'investir dans ce projet de la London Affordable Housing Foundation. Nightingale Place sera un chez-soi abordable et sécuritaire pour les personnes de la collectivité qui sont les plus à risque de devenir des sans-abri. » -?Kate Young, secrétaire parlementaire de la ministre des Sciences et des Sports et de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité. (Accessibilité)

« Cet investissement est apprécié, et nous sommes heureux de voir qu'il aura une incidence positive sur les Londoniens à risque de devenir des sans-abri. Le besoin de plus de logements abordables à London est aussi important qu'il est urgent, et aucune municipalité ne peut arriver seule à le combler. Nous apprécions le partenariat et le soutien de nos partenaires gouvernementaux supérieurs, et nous continueront à collaborer ensemble pour mieux répondre aux besoins des personnes les plus vulnérables de London. » -?Ed Holder, maire, Ville de London

« À la London Affordable Housing Foundation, nous sommes ravis de recevoir le soutien et l'engagement de la Société canadienne d'hypothèques et de logement pour notre projet de logements abordables Nightingale Place. L'unique objectif de notre organisme bénévole sans but lucratif est d'offrir des logements abordables aux citoyens de London qui font face à des obstacles économiques, leur permettant ainsi de vivre avec dignité et sécurité. Grâce à des partenariats communautaires et à l'important soutien à long terme de la SCHL, nous pouvons désormais voir que notre projet tant attendu se réalisera et qu'il profitera de façon marquée aux citoyens de London. » - Dale Boost, Conseil d'administration, London Affordable Housing Foundation.

Faits en bref

Avec le nouvel immeuble Nightingale Place, la London Affordable Housing Foundation vise à réaliser des économies d'énergie ainsi qu'une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 26 % par rapport aux exigences du Code national de l'énergie pour les bâtiments de 2015.

Nightingale Place sera entièrement abordable, avec les loyers des 41 logements fixés à 78 % du loyer moyen du marché dans la région.

La conception de l'ensemble sera universelle et neuf logements seront entièrement accessibles.

Doté d'une enveloppe budgétaire de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL accorde la priorité aux projets qui ont pour but de venir en aide aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les aînés, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Par l'entremise du FNCIL, le gouvernement du Canada va collaborer avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires au cours des 10 prochaines années.

va collaborer avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires au cours des 10 prochaines années. Le FNCIL prévoit en outre des investissements pour la création ou la remise en état d'au moins 4 000 places dans des refuges pour victimes de violence familiale ainsi que pour la création d'au moins 7 000 logements abordables pour aînés et 2 400 logements abordables pour personnes ayant des déficiences développementales.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les infrastructures pour le commerce et le transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques au pays.

