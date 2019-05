Le Canada investit dans l'adaptation aux changements climatiques dans le nord de l'Ontario





SUDBURY, ON, le 24 mai 2019 /CNW/ - Notre qualité de vie -- et notre croissance future -- sont intimement liées à l'environnement. C'est pourquoi le Canada continue de s'attaquer aux changements climatiques et d'investir dans des mesures d'adaptation qui prépareront nos collectivités et nos industries à un avenir plus vert.

Paul Lefebvre, secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Amarjeet Sohi, a annoncé aujourd'hui l'investissement de plus de 680 000 $ dans deux projets de la Société de recherche appliquée en innovation minière et de réhabilitation (MIRARCO) ayant pour but d'aider l'Ontario à s'adapter aux changements climatiques.

Ces fonds, qui proviennent du Programme d'adaptation aux changements climatiques de Ressources naturelles Canada, aideront MIRARCO à fournir aux collectivités locales les outils et les connaissances dont elles ont besoin pour mieux comprendre les répercussions de l'évolution du climat et pour s'y adapter.

Dans le cadre du premier projet (Assessing Vulnerability to Climate Change in a Northwestern Ontario Forest Region), MIRARCO et ses partenaires évalueront la vulnérabilité d'une forêt du nord-ouest de l'Ontario aux changements climatiques, afin de déterminer comment les recherches et les connaissances locales peuvent contribuer à cerner et à limiter les effets des changements climatiques sur l'aménagement forestier.

Le second projet (Ontario Regional Adaptation Collaborative) fournira aux collectivités et à l'industrie des ressources qui les aideront à comprendre les risques imputables aux changements climatiques et à mettre en place des mesures d'adaptation. Ce savoir leur donnera des outils essentiels pour intégrer l'adaptation aux changements climatiques dans leur travail de planification et leurs prises de décision.

Le centre d'adaptation climatique de MIRARCO aide les collectivités et les secteurs économiques à s'adapter aux changements climatiques en leur fournissant des données scientifiques sur le climat et des outils d'adaptation. C'est aussi un pôle de ressources pour les chercheurs et autres intéressés en quête d'activités, d'événements et de ressources sur les effets des changements climatiques et l'adaptation.

Le virage mondial vers une économie plus verte représente une occasion exceptionnelle. Du 27 au 29 mai prochains, le Canada accueillera 25 pays à l'édition 2019 de la réunion ministérielle sur l'énergie propre et de la réunion ministérielle de Mission Innovation pour discuter d'un avenir plus vert, plus radieux et plus prospère pour les générations à venir. Le Canada mettra en valeur son leadership en matière d'innovation dans le secteur des technologies propres, défendra la cause de l'égalité des sexes et la place des jeunes et des peuples autochtones dans le secteur de l'énergie propre et fera la promotion de son climat d'investissement. Pour en savoir plus, visitez le http://cmep-mi-vancouver2019.ca/.

Citations

« Différentes régions du pays vivent différemment les effets des changements climatiques - d'où l'importance de projets comme ceux-ci. Notre gouvernement investit dans MIRARCO parce que le travail important qu'accomplit ce centre aide les collectivités et les entreprises de l'Ontario à faire face aux effets des changements climatiques qui les concernent en propre. »

Paul Lefebvre

Secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles et député de Sudbury

« Les changements climatiques sont en cours maintenant. Nous en constatons et en subissons les répercussions mondialement, mais aussi localement. Au Canada, nous avons eu des inondations, des feux de forêt et des sécheresses. Il est primordial d'aider les collectivités et les entreprises, notamment celles des secteurs minier et forestier, à comprendre les changements climatiques, les effets qu'ils auront sur elles et les mesures qu'elles doivent prendre pour s'y préparer. Une approche pancanadienne s'impose si nous voulons arriver à une solution coordonnée pour prévoir et atténuer les risques et les dangers. »

Vic Pakalnis, ingénieur

PDG de MIRARCO

Renseignements connexes

