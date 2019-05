Le gouvernement du Canada explore de nouvelles façons de réduire la pollution du secteur des transports





FREDERICTON, le 24 mai 2019 /CNW/ - Une croissance respectueuse de l'environnement est cruciale pour le réseau de transport canadien - pour atteindre nos objectifs de réduction des émissions, faire croître l'économie et améliorer la capacité d'adaptation à un climat changeant. Le gouvernement du Canada est résolu à protéger la qualité de l'air et à garantir que les Canadiens et les Canadiennes ont des collectivités offrant un environnement sain où ils peuvent vivre, travailler et élever leur famille.

L'honorable David Lametti, ministre de la Justice et Procureur général, au nom de l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, a fait l'annonce aujourd'hui des bénéficiaires du premier cycle de financement versé au titre du Programme de recherche et de développement d'un réseau de transport respectueux de l'environnement. Le financement appuiera la réalisation de 10 projets qui visent à développer des innovations technologiques et des pratiques propres dans les secteurs du transport maritime, ferroviaire et aérien.

Grâce à ce programme qui s'échelonne sur quatre ans, le gouvernement du Canada alloue jusqu'à 2,4 millions de dollars au développement des technologies propres et innovantes afin d'améliorer la performance environnementale du réseau de transport du Canada, en particulier dans les secteurs du transport maritime, ferroviaire et aérien.

Les bénéficiaires du premier cycle de financement versé au titre du Programme de recherche et de développement d'un réseau de transport respectueux de l'environnement recevront au total jusqu'à 847 315 $. En voici la liste :

Global Spatial Technology Solutions Inc.

Redrock Power Systems Inc.

Université de la Colombie-Britannique

Université de Calgary

Université Carleton

Université du Nouveau-Brunswick

Institut universitaire de technologie de l' Ontario

Université de Toronto

Université du Québec à Rimouski

Waterfall Advisors Group Ltd.

Citation

« Au moyen d'investissements judicieux dans les solutions de transport respectueuses de l'environnement, nous bâtissons une infrastructure de transport durable qui profite à tous les Canadiens. La technologie a un rôle important à jouer, d'une part, dans la réduction des émissions venant du secteur des transports, et d'autre part, dans l'atteinte des objectifs de réduction de gaz à effet de serre auxquels le Canada s'est engagé dans l'Accord de Paris sur les changements climatiques et dans le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques. Le Programme de recherche et de développement d'un réseau de transport respectueux de l'environnement fait progresser de nouvelles technologies pour réduire la pollution causée par le carbone et protéger l'environnement et le bien-être de nos collectivités. »

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

« Une croissance respectueuse de l'environnement est cruciale pour le réseau de transport canadien - pour atteindre nos objectifs de réduction des émissions, faire croître l'économie et améliorer la capacité d'adaptation à un climat changeant. Le gouvernement du Canada est résolu à protéger la qualité de l'air et à garantir que les Canadiens et les Canadiennes ont des collectivités offrant un environnement sain où ils peuvent vivre, travailler et élever leur famille. »

L'honorable David Lametti

Ministre de la Justice et Procureur général

Les faits en bref

Le Programme de recherche et de développement d'un réseau de transport respectueux de l'environnement soutient le développement de technologies propres et l'innovation dans les modes de transport maritime, aérien et ferroviaire.

Le Programme finance les technologies de transport propres qui permettent, notamment, de remettre en état des hélices des navires pour augmenter leur efficacité, d'améliorer les jonctions ferroviaires afin de réduire les temps d'arrêt, ou de développer des biocarburants de façon à réduire les émissions de gaz à effet de serre des avions.

Le Programme contribue à l'amélioration globale du réseau de transport canadien en faisant progresser les technologies, les connaissances ou les pratiques propres novatrices qui peuvent être utilisées dans d'autres modes de transport.

Liens connexes

Transports Canada est en ligne au www.tc.gc.ca. Abonnez-vous à Nouvelles en direct et restez branchés par l'entremise de Twitter, de Facebook, de YouTube et d'Instagram pour rester au fait des dernières nouvelles de Transports Canada.

Ce communiqué est disponible en d'autres formats pour les personnes vivant avec une déficience visuelle.

SOURCE Transports Canada

Communiqué envoyé le 24 mai 2019 à 11:01 et diffusé par :