Gestion FÉRIQUE présente son conseil d'administration 2019-2020





MONTRÉAL, le 24 mai 2019 /CNW Telbec/ - Gestion FÉRIQUE est heureuse de présenter son nouveau conseil d'administration, entré en fonction le 25 avril 2019, et tient à souligner l'élection de M. Robin Blanchet, ing., ASC, à titre de président du conseil d'administration.

M. Blanchet, élu à titre d'administrateur en 2018, succède, à titre de président du conseil, à M. Jacques Laparé, ing., MBA qui se retire après plusieurs années d'implication auprès de Gestion FÉRIQUE, dont huit ans à titre de président. Après avoir débuté sa carrière dans le domaine de l'aérospatiale, M. Blanchet a pris les rênes de l'entreprise familiale, Fèves au Lard L'Héritage Ltée, à titre de directeur général, puis ensuite comme président du conseil d'administration. Il détient une expérience au sein de divers comités d'audit, de placements, de développement philanthropique, de ressources humaines et de gouvernance. Il a siégé à de nombreux conseils d'administration et en a été le président à deux reprises.

Gestion FÉRIQUE offre ses plus sincères félicitations à M. Blanchet pour son élection à la présidence du conseil d'administration et tient à remercier chaleureusement M. Laparé pour son engagement et sa contribution au cours des 11 dernières années.

Gestion FÉRIQUE annonce également l'arrivée de cinq nouveaux membres à son conseil d'administration :

M. Sébastien Boyer, ing. stag., a été élu à titre de membre ingénieur. Il est diplômé en génie électrique de l'École Polytechnique de Montréal. Il a débuté sa carrière comme ingénieur systèmes, puis a exercé diverses fonctions chez Media5 Corporation pour finalement obtenir le poste de directeur des ventes, du développement d'affaires et du support technique en 2016. En 2008 et 2009, il a siégé sur le comité ad hoc en investissement responsable de Gestion FÉRIQUE. Il est membre du conseil d'établissement de l'École La Visitation (CSDM). Il a siégé au conseil d'administration de l'Office Québec-Amériques pour la jeunesse, et sur le comité exécutif de Génération d'Idées, un organisme pour la relève.

M. Benjamin Desmarais, B.A.A., a été nommé par le conseil à titre d'administrateur coopté.

M. Desmarais est diplômé en administration des affaires de HEC Montréal. Il est le co-fondateur de Fibrenoire, une PME dans le domaine des infrastructures de télécommunications, où il a agi à titre de président directeur-général de 2007 à 2018. En janvier 2019, il a été nommé président directeur-général de Ni2, une entreprise qui propose des solutions logicielles innovantes.

M. Louis Dubé, LL.L, ing., ASC, a été élu à titre de membre ingénieur. M. Dubé est titulaire d'un baccalauréat en génie mécanique de l'Université Laval, d'une licence en droit civil de l'Université d'Ottawa et d'une formation en gouvernance de l'Université Laval. Il a débuté sa carrière d'avocat en litige devant la cour fédérale et par la suite, en entreprise au sein de départements de services juridiques de grandes entreprises. Impliqué dans plusieurs conseils d'administration, il est membre du conseil d'administration de Moisson Rive-Sud depuis 2015 et en est devenu le président il y a près de deux ans.

M. Renaud Raymond, ing., MBA, a été élu à titre de membre honoraire. M. Raymond est diplômé en génie mécanique de l'Université de Sherbrooke et il a complété une maîtrise en administration des affaires (MBA) de l'Université Laval. Au cours de sa carrière, il a assumé des responsabilités de gestion supérieure au sein de la fonction publique québécoise, comme directeur principal des opérations bancaires au ministère des Finances, puis comme directeur général du bureau de l'efficacité de l'innovation énergétique au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. De 2012 à 2018, il a siégé sur le conseil d'administration de l'Institut de gestion financière (chapitre de Québec), et depuis décembre 2017 comme administrateur sur le conseil d'administration de Convivio, une coopérative de près de 20 000 membres.

M. Luc Sarrazin, CPA, CGA, a été élu à titre de membre régulier. De 1980 à 2004, il a travaillé dans le domaine de la gestion de placement chez Gestion d'actifs CIBC et ses filiales au niveau des fonds communs de placement et de la gestion privée. De 2004 à 2008, il a occupé le poste de chef des finances (CFO) chez Fiera Capital. Depuis 2008, il agit comme consultant indépendant dans le domaine de la gestion de portefeuille. Il a participé à de nombreux conseils d'administration et comités d'audit.

Le conseil d'administration de Gestion FÉRIQUE est composé des personnes suivantes :

Robin Blanchet, ing., ASC, Sébastien Boyer, ing. stag., Pierre Delisle, ing., ASC, FIC, F. Adm. A., Benjamin Desmarais, B.A.A., Louis Dubé, LL.L, ing., ASC, Jean-Pierre Dumont, ing., MBA, Fabienne Lacoste, CFA - Présidente et chef de la direction, Michel Letellier, ing., FIC, Renaud Raymond, ing., MBA, Luc Sarrazin, CPA, CGA et Molita Sexton, D.E.S.S., CPA, CMA, MBA, ASC.

L'organisation accueille avec enthousiasme les nouveaux membres, tout en exprimant sa reconnaissance aux membres du conseil d'administration qui ont siégé à titre d'administrateurs pour leurs années de service. Leur engagement aura contribué à l'essor de Gestion FÉRIQUE.

À PROPOS DE GESTION FÉRIQUE

Fondée le 12 octobre 1999, Gestion FÉRIQUE ( www.ferique.com ) est le gestionnaire des Fonds FÉRIQUE (Fonds d'épargne et de retraite des ingénieurs du Québec) lancés en 1974 par l'Ordre des ingénieurs du Québec. Il s'agit de la seule société de fonds de placement sans but lucratif au Canada dont l'unique objectif est de servir les intérêts des ingénieurs, des diplômés en génie et des membres de leur famille. La société offre 10 fonds communs de placement et 5 portefeuilles représentant toutes les catégories d'actif nécessaires à une saine diversification. La gestion des Fonds est confiée à des firmes externes réputées qui sont mandatées par Gestion FÉRIQUE dans leur spécialité respective. Les Fonds FÉRIQUE totalisent plus de 2,8 milliards de dollars et comptent plus de 22 000 participants au 31 mars 2019.

Note : FÉRIQUE est une marque enregistrée de Gestion FÉRIQUE et est utilisée sous licence par sa filiale, Services d'investissement FÉRIQUE. Gestion FÉRIQUE est un gestionnaire de fonds d'investissement et assume la gestion des Fonds FÉRIQUE. Services d'investissement FÉRIQUE est un courtier en épargne collective et un cabinet de planification financière, ainsi que le placeur principal des Fonds FÉRIQUE. Veuillez noter qu'à des fins commerciales, Services d'investissement FÉRIQUE est aussi identifié en langue anglaise sous le nom de FÉRIQUE Investment Services. Un placement dans un organisme de placement collectif peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Les ratios de frais de gestion varient d'une année à l'autre. Veuillez lire le prospectus avant d'effectuer un placement. Les organismes de placement collectif ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

https://www.ferique.com/fr/centre-dinformation/actualites/communiques-de-presse/communique-changement-administrateurs/

https://www.ferique.com/fr/a-propos/gouvernance/

SOURCE Gestion FÉRIQUE

Communiqué envoyé le 24 mai 2019 à 10:56 et diffusé par :