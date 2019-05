Un pas de plus pour soutenir le déploiement des véhicules électriques





QUÉBEC, le 24 mai 2019 /CNW Telbec/ - Dans la poursuite des actions déjà mises en place afin de soutenir le déploiement des véhicules électriques, le Gouvernement du Québec fait un pas de plus en ajoutant un nouveau volet au programme Roulez vert pour soutenir l'installation de bornes de recharge dans les bâtiments multilogements. Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien, en a fait l'annonce aujourd'hui lors de son passage au Salon du véhicule électrique de Québec. Pour l'occasion, il était accompagné du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit Charette, ainsi que de Mme Dominique Deschênes, directrice générale des opérations et de l'innovation de Transition énergétique Québec.

Par l'entremise du programme Roulez vert, qui est administré par Transition énergétique Québec, les propriétaires d'un bâtiment multilogement comportant cinq logements ou plus ou les propriétaires d'un véhicule électrique dont le domicile est situé dans un tel bâtiment sont maintenant admissibles à une aide financière pouvant atteindre 5?000 $ pour l'acquisition et l'installation d'une borne de recharge de deuxième niveau (240 V).

Le programme Roulez vert

Ce nouveau volet du programme Roulez vert fait partie des mesures en transport du Plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétiques du Québec. Rappelons que le programme, financé par le Fonds vert, offre de l'aide financière pour l'achat ou la location à long terme d'un véhicule électrique neuf ou d'occasion ainsi que pour l'acquisition et l'installation d'une borne de recharge à domicile ou au travail. Cette nouvelle aide financière permet ainsi d'adapter le soutien gouvernemental offert aux différents besoins afin de faciliter l'introduction des véhicules électriques.

Citations :

«?Au Québec, on constate un engouement croissant des consommateurs pour les véhicules électriques. Notre gouvernement est fier de pouvoir annoncer ce nouveau volet. La transition énergétique est au coeur de notre plan d'action sur les changements climatiques et nous sommes convaincus que le type de mesures que nous annonçons aujourd'hui fera en sorte qu'en 2020 au moins 100?000 véhicules électriques rouleront sur nos routes. Cette nouvelle aide financière est un pas de plus pour soutenir les consommateurs à faire la transition vers le véhicule électrique.»

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

«?Pour assurer le succès de l'électrification des transports, nous devons faciliter l'accès à des bornes de recharge. Les bornes sont de plus en plus visibles près des immeubles de bureaux, des résidences et des commerces. Il faut qu'elles le deviennent maintenant dans les stationnements de nos multilogements. Avec l'ajout de ce nouveau volet au programme Roulez vert, notre gouvernement permettra à un plus grand nombre de Québécois de faire le choix d'un véhicule zéro émission et, par conséquent, de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'air et à la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre.?»

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

«?Transition énergétique Québec travaille activement à accélérer l'utilisation d'énergie à plus faible empreinte carbone dans le domaine du transport routier puisque celui-ci est responsable de 34 % des émissions totales de GES du Québec. L'acquisition d'un véhicule électrique est une option intéressante pour réduire et même éviter les émissions de GES. La disponibilité de la recharge est toutefois l'un des facteurs déterminants dans la prise de décision d'acquérir ce type de véhicule. Cet incitatif permettra de renforcer l'intérêt de la population pour l'acquisition d'un véhicule électrique.?»

Johanne Gélinas, présidente-directrice générale de Transition énergétique Québec

Faits saillants :

Transition énergétique Québec est une société d'État qui a pour mission de soutenir, de stimuler et de promouvoir la transition, l'innovation et l'efficacité énergétiques ainsi que de coordonner la mise en oeuvre de l'ensemble des programmes et des mesures nécessaires à l'atteinte des cibles énergétiques définies par le gouvernement.

est une société d'État qui a pour mission de soutenir, de stimuler et de promouvoir la transition, l'innovation et l'efficacité énergétiques ainsi que de coordonner la mise en oeuvre de l'ensemble des programmes et des mesures nécessaires à l'atteinte des cibles énergétiques définies par le gouvernement. Le Plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétiques du Québec contient 225 mesures qui lui permettront, d'ici à 2023, d'améliorer son efficacité énergétique de 5 % et de réduire sa consommation de produits pétroliers de 12 % par rapport au niveau de 2013. L'ensemble des mesures qui sont contenues dans ce plan pourrait contribuer à une réduction des émissions de GES de l'ordre de 5,4 millions de tonnes équivalent CO 2 (t éq. CO 2 ).

du Québec contient 225 mesures qui lui permettront, d'ici à 2023, d'améliorer son efficacité énergétique de 5 % et de réduire sa consommation de produits pétroliers de 12 % par rapport au niveau de 2013. L'ensemble des mesures qui sont contenues dans ce plan pourrait contribuer à une réduction des émissions de GES de l'ordre de 5,4 millions de tonnes équivalent CO (t éq. CO ). Le Plan d'action sur les changements climatiques, financé par le Fonds vert, vise à réduire les émissions de GES de 20 % sous le niveau de 1990, en plus d'améliorer la capacité d'adaptation de la société québécoise aux impacts des changements climatiques.

Au 31 mars 2019, 41?527 véhicules électriques étaient immatriculés au Québec.

Depuis sa création, plus de 74?000 participants ont bénéficié du programme Roulez vert pour l'acquisition d'un véhicule électrique ou d'une borne de recharge à domicile, ce qui représente une réduction des émissions de GES de plus de 96?000 t éq.CO 2 /an.

Liens connexes :

Pour en apprendre davantage sur le programme Roulez vert, consultez le site http://vehiculeselectriques.gouv.qc.ca/index.asp.

Pour en apprendre davantage sur le Plan d'action sur les changements climatiques, consultez le site www.environnement.gouv.qc.ca/changementsclimatiques/plan-action-fonds-vert.asp.

Pour en savoir davantage sur Transition énergétique Québec, consultez le www.transitionenergetique.gouv.qc.ca.

Suivez Transition énergétique Québec sur :

facebook.com/TransitionEnergetiqueQuebec/

twitter.com/TransitionTEQ

linkedin.com/company/11320564

SOURCE Transition énergétique Québec

Communiqué envoyé le 24 mai 2019 à 10:45 et diffusé par :