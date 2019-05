Avis aux médias - Les travailleuses et travailleurs en grève des Plaines d'Abraham investissent les bureaux de deux députés fédéraux





QUÉBEC, le 24 mai 2019 /CNW Telbec/ - Depuis 10h30 ce matin, les employés-ées de la Commission des champs de bataille nationaux (CCBN) occupent les bureaux de circonscription du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jean-Yves Duclos, et de son collègue député, Joël Lightbound.

Les employés-ées de la CCBN sont en grève depuis le jeudi 23 mai, sous le thème : riches en histoire, pauvres en conditions de travail. Ils font partie du Syndicat des employé-e-s nationaux affilié à l'Alliance de la fonction publique du Canada - région du Québec.

Les employés-ées de la CCBN gagnent jusqu'à 42% de moins que les employés de la Commission de la Capitale nationale ou de Parcs Canada pour les mêmes tâches.

L'objectif de leur occupation est de sensibiliser les députés Duclos et Lightbound à l'urgence pour Patrimoine Canada d'attribuer des ressources financières supplémentaires à la CCBN afin que ses employés-ées accèdent enfin à la parité.

Des porte-parole sont présents aux deux endroits.

Quand : Vendredi 24 mai 2019, 10h30 Quoi : Occupation de deux bureaux de circonscriptions fédérales à Québec. Où : Jean-Yves Duclos, 600, boul. Charest Est, bureau 201, Québec

Joël Lightbound, 3700, rue du Campanile, bureau 110, Québec

Profil de l'AFPC-Québec

L'AFPC représente plus de 180 000 membres au Canada. Au Québec, affiliée à la FTQ, l'AFPC?Québec regroupe plus de 40 000 membres dans le secteur public fédéral, le secteur universitaire et le secteur privé.

SOURCE Alliance de la Fonction publique du Canada, région du Québec

