Kehua sur le podium du marché industriel mondial de l'alimentation sans interruption selon le dernier rapport d'IHS Markit





XIAMEN, Chine, 24 mai 2019 /PRNewswire/ -- Kehua Hengsheng Co., Ltd (« Kehua » ou « la société »), un fournisseur de solutions d'énergie de premier plan en Chine, a constaté une augmentation substantielle de sa part de marché dans le secteur de l'alimentation sans interruption (ASI). Depuis 2017, la société a connu une croissance rapide et atteint la troisième place sur le marché industriel mondial de l'ASI, d'abord en Asie, puis en Amérique latine, selon un rapport publié par IHS Markit, un fournisseur mondial d'informations à l'intention des gouvernements et des dirigeants de multinationales et petites entreprises.

« Le rapport marque une étape importante pour la société et témoigne de nos solides compétences sur le marché industriel mondial de l'ASI. », a déclaré Joey Chen, directeur général du service des affaires commerciales à l'étranger de Kehua. « Il s'agit d'une reconnaissance par le marché de notre engagement en matière d'innovation. Nous continuerons de fournir des solutions d'alimentation fiables, flexibles et responsables à nos clients. »

Assurant une adaptabilité, une sécurité et une capacité de charge supérieures tout en conservant une interface utilisateur conviviale afin de maintenir un haut niveau de fiabilité et de performance dans des conditions de travail difficiles, la série d'ASI industrielle de Kehua a été largement utilisée dans les projets industriels, dont le projet de raffinage et d'intégration chimique de Zhejiang Petrochemical, actuellement en construction et considéré comme le plus vaste en son genre au monde, ainsi que la plus grande installation de fabrication d'acide téréphtalique purifié au monde, créée par Hengli Petrochemical Co.

Depuis son expansion dans les domaines des infrastructures de transport, la société a soutenu divers projets dans plus de 70 villes, sur 100 lignes de chemin de fer et dans 50 aéroports, dont le métro de Panama, des projets de tramway en Malaisie, des projets de chemins de fer en Éthiopie et des tunnels routiers en Suède, ainsi que des projets liés à l'aéroport international Beijing-capital et à l'aéroport international Faleolo aux îles Samoa.

Outre sa participation à des projets pour des événements tels que les Jeux olympiques de Beijing et l'Exposition universelle de Shanghai, Kehua a également proposé des solutions dans le secteur de la santé, en soutenant la construction d'hôpitaux urbains et d'un navire-hôpital au Myanmar, de la faculté de médecine de l'Université de Lund et de l'hôpital de Surabaya en Indonésie.

À propos de Kehua

Au bénéfice de 31 années d'expertise dans le secteur de l'énergie, et d'une spécialisation dans les domaines de l'alimentation électrique critique, de l'énergie renouvelable et des centres de données, Kehua fournit ses solutions et produits à des utilisateurs dans plus de 100 pays et régions dans des secteurs très variés incluant la finance, les transports, l'industrie lourde, les communications, le gouvernement, l'éducation, les soins médicaux et l'énergie électrique.

