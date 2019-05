Célébrations CN 100 à Québec : le CN crée un conseil communautaire et annonce un legs de 100 arbres





QUÉBEC, 24 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l'occasion des célébrations à Québec entourant les 100 ans du CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI), l'entreprise a annoncé la création d'un conseil communautaire afin de guider les décisions sur les dons provenant du Fonds CN pour des collectivités plus fortes et de renforcer ses partenariats communautaires à Québec. Le CN a également annoncé un legs d'une forêt commémorative.



Le conseil de Québec est le deuxième d'une série de conseils communautaires que le CN établit alors que la Compagnie célèbre son 100e anniversaire. L'une des grandes priorités des conseils communautaires sera d'appuyer les organismes communautaires.

Le conseil communautaire de Québec donnera son avis sur les investissements communautaires du CN à l'échelle locale. En effet, l'une des grandes priorités de ce conseil communautaire sera d'appuyer les organismes communautaires locaux qui présentent des demandes de financement.

Le conseil communautaire sera présidé par M. Jacques Tanguay, C.M., vice-président et directeur général, Ameublements Tanguay. Son implication tant dans le milieu des affaires que dans son milieu local font de lui une personne idéale pour diriger ce conseil qui guidera les engagements locaux du CN.

« Le CN désire améliorer la qualité de vie des collectivités dans lesquelles il exerce ses activités et nous sommes convaincus que plus nous serons en lien avec les décisions des collectivités, plus nous atteindrons cet objectif », a déclaré Sean Finn, vice-président exécutif, Services corporatifs et chef de la direction des Affaires juridiques du CN. « Nous sommes fiers de nous associer à des organismes locaux dans l'ensemble de notre réseau et, par l'entremise de ce conseil communautaire de Québec, nous serons en mesure de confier les décisions de financement à des personnes qui sont quotidiennement impliquées dans leur collectivité. »

À la même occasion, le CN a annoncé qu'il commanditera la plantation de 100 arbres dans la Ville de Québec. Cette forêt commémorative se veut un témoignage de la présence du CN dans la Ville de Québec depuis plus de 100 ans et de l'importance de sa contribution à l'économie de celle-ci.

