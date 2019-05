Anachnid reçoit le prestigieux Prix de l'auteur-compositeur autochtone de la Fondation SOCAN et de la TD





TORONTO, le 24 mai 2019 /CNW/ - En partenariat avec le Groupe Banque TD, la Fondation SOCAN a présenté le tout premier Prix de l'auteur-compositeur autochtone TD le 17 mai dernier à l'artiste Anachnid, établie à Montréal, dans le cadre du gala Indigenous Music Awards de Winnipeg.

Membre de la SOCAN, Anachnid a reçu son prix, qui est assorti d'une bourse de 10 000 $, des mains d'Eric Baptiste, chef de la direction de la SOCAN, et de James Baxter, directeur de succursale de TD Canada Trust à Winnipeg.

« Ça signifie beaucoup pour moi de remporter ce prix qui m'aidera à réaliser mes projets de création », a réagi Anachnid. « Je veux que le monde entier puisse voir la force et la beauté de la culture et du métier qui autonomisent chacun de nous. »

« Le Prix de l'auteur-compositeur autochtone TD reconnaît l'excellence artistique d'un auteur-compositeur ou d'une auteure-compositrice autochtone oeuvrant au Canada, et nous sommes fiers de nous associer à la TD et au gala des Indigenous Music Awards pour célébrer la victoire d'Anachnid », a déclaré Charlie Wall-Andrews, directrice générale de la Fondation SOCAN. « Ce prix constitue un élément important des efforts que la TD et la Fondation SOCAN déploient pour encourager et promouvoir les créateurs de musique autochtones et leur ouvrir des possibilités. »

Le lauréat ou la lauréate du Prix de l'auteur-compositeur autochtone TD est sélectionné par un jury de membres de la SOCAN. Celui de cette année se composait d'Alan Greyeyes, Kinnie Starr et Leanne Goose, trois personnalités musicales très appréciées qui ont passé en revue près de 200 candidatures en provenance de partout au Canada.

Au sujet d'Anachnid

Femme du ciel qui tombe sur terre, Anachnid est une artiste multidisciplinaire Oji-Crie et Kitchi-Sipi Mig'maq basée à Montréal. Son animal totem est une araignée bienveillante qui tisse sa toile pour y attraper les démons qui pourraient nuire aux siens. Sa musique est un style hybride entre des influences contemporaines, indie, trap et électronique, et des sons traditionnels évocateurs de sa culture autochtone. À travers cette musique urbaine, métissée et complètement assumée, Anachnid espère inspirer les jeunes à exprimer ce qu'ils sont, peu importe les attentes et les stéréotypes dans lesquels ils peuvent évoluer. Ses toutes premiers titres sont parus sous Musique Nomade en 2018 Windigo, La lune et Now Wow We (avec Annie Sama).

Au sujet de la Fondation SOCAN

Fondée en 1992, la Fondation SOCAN se consacre à l'épanouissement de la création musicale et à promouvoir une meilleure compréhension du rôle des créateurs de musique dans notre société. L'organisation fait partie du Groupe SOCAN et est dirigée par un conseil d'administration composé d'auteurs, de compositeurs et d'éditeurs de musique reflétant la variété des musiques de concert et populaires ainsi que la diversité linguistique et géographique du Canada. Pour en savoir plus au sujet de la Fondation SOCAN et de la SOCAN, visitez le www.fondationsocan.ca et le www.socan.com.

À propos de la responsabilité sociale à l'échelle mondiale de la TD

La TD est déterminée depuis longtemps à enrichir la vie de ses clients, de ses collègues et de ses collectivités. Dans le cadre de sa plateforme d'entreprise citoyenne, La promesse Prêts à agir, la TD vise un don aux collectivités d'un milliard de dollars canadiens (775 millions de dollars américains) au total d'ici 2030 dans quatre domaines essentiels pour ouvrir les portes à un avenir plus inclusif et durable : Sécurité financière, Planète dynamique, Collectivités inclusives et Meilleure santé. Par La promesse Prêts à agir, la TD aspire à relier ses activités, ses initiatives philanthropiques et son capital humain pour aider les gens à se sentir plus en confiance, pas seulement par rapport à leurs finances, mais aussi par rapport à leur capacité à atteindre leurs objectifs personnels dans un monde en évolution. Pour en savoir plus, visitez : www.td.com/lapromessepretsaagir

