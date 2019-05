Centre Porsche Lauzon, troisième Partenaire Porsche Classic au Canada





LAVAL, Quebec, 24 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Automobiles Porsche Canada, Ltée a le plaisir d'accueillir le Centre Porsche Lauzon à titre de Partenaire Porsche Classic (PCP), le troisième au Canada après Porsche Centre Victoria en 2016 et Pfaff Porsche en 2017. Lauzon devient ainsi le 11e PCP en Amérique du Nord et le 70e au monde.



« Le Canada compte 20 000 Porsche Classic, ce qui illustre la passion qu'éprouvent les Canadiens à l'égard de notre marque », a déclaré Marc Ouayoun, président-directeur général d'Automobiles Porsche Canada. « Les partenaires certifiés Porsche Classic de notre réseau de concessionnaires nous permettent de veiller aux besoins de nos clients. Nous sommes heureux d'accueillir Centre Porsche Lauzon dans la famille Partenaire Porsche Classic. »

Lancé en 2014, le programme PCP reconnaît les nombreux Centres Porsche dans le monde qui ont fait la preuve de leur savoir-faire et de leur passion à l'égard de la multitude de modèles Porsche Classic. Il existe aujourd'hui dans le monde 70 Partenaires Porsche Classic et trois Centres Porsche Classic. Les Centres Porsche Classic sont des installations autonomes qui se consacrent à la vente et à l'entretien des Porsche classiques.

Pour accéder à la certification Partenaire Classic, l'établissement doit répondre à plusieurs critères : techniciens Porsche Classic ayant suivi une formation annuelle d'usine; postes de travail réservés aux Porsche Classic; présence à la concession d'un spécialiste Porsche Classic; et espace Classic Corner dans la salle d'exposition pour y présenter des nouvelles et de l'information. Le spécialiste Porsche Classic a un accès direct aux experts chez Porsche Canada et Porsche AG et peut organiser les travaux de restauration au Centre ou dans les ateliers d'Atlanta, aux États-Unis, ou de Freiberg, en Allemagne.

Les quatorze modèles Porsche Classic sont les suivants : 356, 911 F, 914, 911 G, 924, 928, 944, 959, 964, 968, 993, 986 Boxster, 996 911 et Carrera GT. Tous les ans, plus de 300 nouvelles pièces et nouveaux accessoires d'origine sont produits par Porsche pour assurer la pérennité de ces modèles.

Associé à la marque Porsche vers la fin des années 1970, Groupe Lauzon s'occupe de la vente et de l'entretien des modèles Porsche depuis plus de 40 ans. Porsche Classic Lauzon est situé à même le Centre Porsche Lauzon, au 2455, boulevard Chomedey, à Laval (QC).

Automobiles Porsche Canada, Ltée

Fondé en 2018, Automobiles Porsche Canada, Ltée (PCL) est importateur et distributeur exclusif des Porsche 911, 718 Boxster et 718 Cayman, Panamera, Cayenne et Macan. Le siège social est situé à Toronto (Ontario) depuis 2017 et la société emploie une équipe de plus de 50 personnes en vente, après-vente, finances, marketing, développement du réseau et relations publiques. L'équipe vise à fournir à la clientèle Porsche une expérience de la plus grande qualité dans le respect des 70 ans de leadership de la marque en matière de performance, de sécurité et de rendement. PCL est la filiale dédiée de Porsche AG ayant son siège social à Stuttgart, en Allemagne. En 2018, Porsche a vendu un nombre sans précédent de 8 904 véhicules en sol canadien, une hausse de 7,9 % par rapport à 2017.

Ce succès est basé sur un remarquable palmarès sportif qui compte près 30 000 victoires en course.

