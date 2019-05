Avis aux médias - Lock-outés d'ABI - La CSQ manifeste à nouveau sa solidarité





MONTRÉAL, le 24 mai 2019 /CNW Telbec/ - La présidente de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Sonia Ethier, accompagnée d'une délégation de membres manifesteront leur solidarité envers les lock-outés de l'Aluminerie de Bécancour (ABI) dans le cadre de la Grande marche familiale qui se tiendra ce samedi à Trois-Rivières. La présidente de la CSQ prendra la parole dans le cadre de cet événement-appui.

Aide-mémoire

QUOI : Grande marche familiale en appui aux lock-outés d'ABI



QUI : Sonia Ethier et une délégation de la CSQ



QUAND : Samedi 25 mai 2019 à compter de 10 h 30



OÙ : Devant l'amphithéâtre Cogeco

100, avenue des Draveurs à Trois-Rivières

Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 200 000 membres, dont plus de 125 000 en éducation. Elle est l'organisation syndicale la plus importante en éducation et en petite enfance au Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services de garde, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

