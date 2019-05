Born2Global va organiser « Korean Startups Landing Pad in Europe 2019 »





Découvrez les start-up coréennes les plus performantes en Europe

Participez aux journées de démonstration organisées par de grands partenaires locaux comme The Place Berlin et WeWork Warsaw

BERLIN, 24 mai 2019 /PRNewswire/ -- Les start-up coréennes multiplient leurs efforts pour réaliser leur objectif d'entrer sur le marché européen. Le Born2Global Centre, qui aide les entreprises prometteuses dans leurs démarches visant à se lancer sur le marché mondial, travaillera avec KIC-Europe pour organiser une journée de démonstration appelée « Korean Startups Landing Pad in Europe 2019 » en Allemagne et en Pologne.

La première journée de démonstration se tiendra le 28 mai en Allemagne en coopération avec The Place Berlin, un partenaire et accélérateur local, et la seconde se tiendra le 30 mai avec WeWork Warsaw. En Pologne, les start-up coréennes participeront au « Pitching Battle » de WeWork Warsaw, qui donnera à des entreprises coréennes la possibilité de littéralement partager la scène avec des start-up locales.

Programmes et lieux :

Allemagne : 28 mai 2019, 16 heures ? 20 heures, The Place Berlin (Charlottenstrasse 2, 10969 Berlin)

Pologne : 30 mai 2019, 17 heures ? 20 heures, WeWork Warsaw (Krucza 50, 00-022 Varsovie)

Pour mettre en contact les consommateurs européens avec des start-up coréennes de talent qui ont rarement l'occasion de se manifester en Europe, le Born2Global Centre et KIC-Europe ont invité de grands investisseurs providentiels, des investisseurs financiers stratégiques et des partenaires commerciaux locaux à ces deux journées de démonstration. Treize entreprises allemandes, dont e.ventures, Earlybird Venture Capital et Signal Iduna, et huit entreprises polonaises, dont mAccelerator.vc, Polkomtel et nuChapter, ont été invitées.

Les participants pourront également échanger et comparer leurs connaissances de l'écosystème des start-up de Corée et d'Europe, et discuter des stratégies pour attirer les investissements. Une réunion en tête à tête sera également proposée pour les négociations commerciales.

Les cinq start-up coréennes participantes sont WELT (ceinture intelligente), EXOSYSTEMS (une solution vestimentaire de réhabilitation), EDENLUX (un dispositif vestimentaire faisant appel à l'IdO pour retrouver la vue), Double H (un dispositif vestimentaire intelligent de soins pour le régime) et MOIN (une solution mondiale de transfert d'argent fondée sur la blockchain).

« Nous espérons que personne ne ratera cette occasion d'en savoir plus sur les start-up coréennes performantes qui sont actives à travers le monde. La journée de démonstration organisée dans ces deux pays permettront aux visiteurs de découvrir en personne les technologies de la Corée et de savoir s'ils souhaitent collaborer avec des start-up coréennes à l'avenir », explique Jong-kap Kim, directeur général de Born2Global. Kim ajoute : « Si vous êtes intéressé par les formidables technologies des start-up coréennes, c'est l'occasion rêvée de les découvrir. »

Pour de plus amples informations sur Korean Startups Landing Pad in Europe 2019, rendez-vous sur le site Internet du Born2Global Centre www.born2global.com et sur les réseaux sociaux officiels www.facebook.com/born2global et www.linkedin.com/company/born2global.

À propos du Born2Global Centre

Le Born2Global Centre est une plateforme de services plein cycle pour l'expansion à l'international. Depuis sa création en 2013, Born2Global est devenu une référence de l'écosystème des start-up performantes en tant que principale agence du Gouvernement coréen dépendant du ministère de la Science et des TCI. Born2Global a développé et transformé les start-up pour qu'elles participent, soient équipées et soient connectées au marché mondial.

Contact médias

Jina Lee, jlee@born2global.com

