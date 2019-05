Le gouvernement du Canada annonce un investissement dans des organismes de femmes dans toute l'Île-du-Prince-Édouard





SUMMERSIDE, PE, le 24 mai 2019 /CNW/ - Les organismes de femmes fournissent des services indispensables dans nos collectivités, et ils aident les femmes et les filles à profiter d'une sécurité financière, à vivre à l'abri de la violence et à être en mesure de participer à toutes les sphères de notre économie et de notre société. Or, depuis trop longtemps déjà, ces organismes sont sous-financés, sous-estimés et affaiblis. Le gouvernement du Canada reconnaît que les organismes de femmes sont la pierre angulaire du mouvement des femmes; maintenir et accroître leur capacité de faire ce travail important est la façon la plus efficace de promouvoir l'égalité entre les genres.

Ainsi, aujourd'hui, Bobby Morrissey, député d'Egmont, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre du Développement et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, a annoncé que le gouvernement du Canada investira plus de 1,25 million de dollars dans trois organisations de femmes et organisations autochtones offrant des services aux femmes de l'Île-du-Prince-Édouard :

Aboriginal Women's Association of Prince Edward Island Inc.;

Actions Femmes ÎPÉ; et

et East Prince Women's Information Centre.

Ce sont trois des plus de 250 organismes de femmes et organismes autochtones au service des femmes aux quatre coins du Canada auxquels le gouvernement du Canada apporte un investissement financier, dans le cadre du Fonds de renforcement des capacités. L'investissement résulte de l'annonce, dans le budget de 2018, d'un financement de 100 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir un mouvement de femmes viable et durable partout au Canada.



« Grâce à notre investissement historique, nous rendons hommage aux femmes et aux organismes de femmes qui parviennent à surmonter les obstacles et nous exprimons notre gratitude à celles et à ceux qui déploient des efforts à cet égard depuis des décennies, et ce, à l'aide d'un budget restreint. Le mouvement des femmes partout au Canada sollicite une source de financement fiable, prévisible et accessible pour assurer la viabilité de leurs travaux. Notre gouvernement a écouté. Grâce à ce financement stable et flexible, nous aidons les organismes de femmes en Île-du-Prince-Édouard à croître et à perdurer, parce que nous savons que les investissements dans les organismes de femmes sont la façon la plus efficace de promouvoir l'égalité des genres. En appuyant un mouvement qui a produit des résultats fantastiques, nous favorisons la croissance de la classe moyenne, nous renforçons les familles et les collectivités, et nous créons des changements durables qui profitent à tous. »

L'honorable Maryam Monsef, c.p., députée

Ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à promouvoir l'égalité des genres et à fournir le soutien nécessaire pour y parvenir. Notre plan vise à générer une plus grande stabilité et une capacité accrue pour les organismes de femmes de l'Île-du-Prince-Édouard afin qu'ils puissent continuer à fournir les services essentiels qu'ils offrent. »

Bobby Morrissey

Député d'Egmont

« Nos grands-mères, nos mères, nos tantes, nos soeurs et nos cousines nous ont transmis des connaissances et des enseignements voulant que si les femmes sont fortes, leurs communautés le sont aussi. Les femmes donnent réellement vie à leurs communautés et il est important pour nous de poursuivre l'éducation des femmes autochtones. Grâce à ces nouveaux fonds du gouvernement fédéral, nous pourrons aller de l'avant et partager des pratiques exemplaires avec la communauté autochtone de l'Île-du-Prince-Édouard et élargir la portée de ces pratiques. »

Marlene Thomas, vice-présidente

Aboriginal Women's Association of Prince Edward Island Inc.

« Nous nous réjouissons que le gouvernement fédéral ait annoncé ce soutien financier. Nous allons ainsi pouvoir améliorer nos services et élargir leur portée pour les offrir aux Acadiennes, aux femmes francophones et francophiles de l'Île-du-Prince-Édouard et travailler dans l'objectif de concrétiser l'égalité entre les sexes au sein de notre société. »

Michelle Pineau, Présidente

Actions Femmes ÎPÉ

« Nous sommes le seul centre pour femmes du comté de Prince. Nous essayons d'apporter un soutien aux femmes afin qu'elles puissent surmonter tous les problèmes qui les touchent aujourd'hui, y compris les problèmes liés à la formation, à l'éducation, à l'emploi, aux toxicomanies, à la justice, à l'égalité des genres et à la violence fondée sur le genre. Nous sommes très heureux de voir que le gouvernement du Canada nous aide à accroître nos capacités, car il reconnaît la valeur des organismes de femmes et la contribution qu'ils apportent à la société canadienne. »

Andy Lou Somers, directrice exécutive

East Prince Women's Information Centre

Dans le Budget de 2018, un financement de 100 millions de dollars sur cinq ans a été annoncé, lequel vise à soutenir un mouvement de femmes viable et durable partout au Canada. Outre cet investissement historique, dans le Budget de 2019, on propose d'investir 160 millions de dollars supplémentaires sur cinq ans à compter de 2019?2020, dans le Programme de promotion de la femme du ministère des Femmes et de l'Égalité des genres. Cela signifie que d'ici à 2023?2024, le financement accordé au Programme de promotion de la femme, qui aide les organismes admissibles à réaliser des projets visant à promouvoir l'égalité des genres en éliminant les obstacles systémiques, aura reçu 100 millions de dollars par année.

Ce financement permettra à des organismes de femmes et à des organismes autochtones au service des femmes d'éliminer les obstacles systémiques qui entravent le progrès des femmes, tout en reconnaissant la diversité des expériences en matière de genre et d'inégalité dans le pays.

La violence fondée sur le sexe peut avoir des répercussions permanentes sur la santé physique, mentale, sexuelle et génésique des victimes. Elles sont, en effet, graves et couteuses : au Canada, les couts économiques associés à la violence conjugale et des agressions sexuelles sont évalués à plus de 12 milliards de dollars par année.

Le Canada sera l'hôte de la conférence mondiale Women Deliver 2019, qui aura lieu du 3 au 6 juin, à Vancouver , en Colombie?Britannique. Tenue tous les trois ans, cette conférence est le rassemblement le plus important du monde portant sur l'égalité des genres, ainsi que la santé, les droits et le bien?être des femmes et des filles.

La conférence s'inscrit dans un mouvement mondial de promotion de l'égalité entre les sexes qui donne une voix à un large éventail de personnes, notamment les peuples autochtones, les jeunes et les personnes vivant dans des situations de conflit et de crise. Elle rassemblera plus de 7 000 personnes - dirigeants, influenceurs, défenseurs des droits, universitaires, militants, jeunes et journalistes - venant de plus de 160 pays; 100 000 personnes supplémentaires participeront virtuellement.

L'une des méthodes qu'emploie le ministère des Femmes et de l'Égalité des genres pour promouvoir l'égalité des genres au Canada est d'accorder des fonds à des organismes admissibles dans le cadre du Programme de promotion de la femme. Les projets sont choisis par l'entremise d'appels de propositions sur des thèmes précis, ainsi que dans le cadre d'un processus de demande continu qui permet au Programme de promotion de la femme de régler des enjeux nouveaux à mesure qu'ils surviennent.

Le Programme de promotion de la femme finance des projets qui visent à éliminer les obstacles systémiques à l'égalité des femmes dans trois domaines prioritaires, soit l'élimination de la violence faite aux femmes et aux filles, l'amélioration de la sécurité et la prospérité économiques des femmes et des filles et leur accès aux postes de responsabilité.

En octobre 2018, la ministre Monsef a annoncé le lancement d'un appel de propositions dans le cadre du Fonds de renforcement des capacités du Programme de promotion de la femme. Les projets locaux, provinciaux et nationaux étaient admissibles à différents montants de financement, en fonction de leurs besoins internes précis et de leur portée.

Le 8 mars 2019, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, la ministre Monsef a annoncé que plus de 250 organisations de femmes de partout au pays recevraient du financement provenant du Fonds de renforcement des capacités.

L'objectif consiste à financer les propositions qui renforceront les capacités d'organismes de femmes et d'organismes autochtones desservant des femmes qui sont admissibles et dont les initiatives contribuent à un mouvement de femmes viable au Canada qui promeut l'égalité des genres. Les organisations se serviront du financement pour renforcer leur capacité de prendre de l'expansion, de répondre aux demandes de services de plus en plus importantes et de continuer de travailler en collaboration pour aborder les enjeux d'égalité des genres. Le financement résulte de l'annonce, dans le Budget de 2018, d'un financement de 100 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir un mouvement de femmes viable et durable partout au Canada.

L'annonce faite aujourd'hui à Summerside, en Île-du-Prince-Édouard, a mis en lumière trois projets choisis pour recevoir du financement fédéral.

Aboriginal Women's Association of Prince Edward Island Inc. (AWAPEI Inc.)

Titre du projet : Renforcement des capacités

Montant du financement : 653 000 $

L'AWAPEI va renforcer sa capacité financière et de financement, améliorer la gouvernance du conseil d'administration, élaborer et mettre en oeuvre un plan stratégique et établir des partenariats pour améliorer la santé globale de l'organisation. Elle travaillera aussi avec d'autres organismes pour que cette capacité accrue favorise le bien-être et la prospérité des femmes, des filles, des bispirituelles et des personnes allosexuelles de communautés autochtones de l'Île-du-Prince-Édouard.

L'AWAPEI est un organisme sans but lucratif réunissant des femmes autochtones de l'Île-du-Prince-Édouard. Depuis 1986, elle aide les femmes autochtones à devenir plus fortes, conformément à sa vision : « Des femmes plus fortes pour des communautés plus solides ». L'AWAPEI fait partie de l'Association des femmes autochtones du Canada.

Actions Femmes ÎPÉ

Titre du projet : Planification stratégique et nouvelles collaborations pour renforcer nos capacités à long terme

Montant du financement : 360 363 $

Action Femmes ÎPÉ va élaborer, exécuter et évaluer un plan stratégique visant à appuyer les femmes et les filles acadiennes et francophones. Ce financement permettra à l'organisation d'établir de nouveaux partenariats, d'améliorer la gouvernance, de mettre au point des projets pilotes coopératifs et d'évaluer en profondeur les effets de son travail.

Action Femmes ÎPÉ organise et offre des activités et des programmes toute l'année afin de rassembler toutes les femmes francophones et francophiles de l'Île-du-Prince-Édouard, dans un esprit d'inclusion.

East Prince Women's Information Centre (EPWIC)

Titre du projet : EPWIC - Women who Launch [Femmes de tête]

Montant du financement : 237 511 $

EPWIC va élaborer et mettre en oeuvre des stratégies visant à améliorer la santé de l'organisation et à promouvoir l'égalité entre les sexes. Elle va aussi établir des partenariats de travail avec d'autres organismes communautaires, des femmes et des filles, des chefs de file de la collectivité, et des intervenants pour faire avancer l'égalité entre les sexes. Ce financement permettra d'améliorer la gouvernance du conseil d'administration, l'établissement de partenariats, la planification stratégique et financière, la défense des intérêts, et d'appliquer l'analyse comparative entre les sexes plus à la prise de décision pour que ces dernières soient plus équitables.

À titre de seul centre pour les femmes du comté de Prince, l'EPWIC offre des services d'information et d'aiguillage essentiels pour les femmes aux prises avec des problèmes comme le chômage, la violence familiale, la toxicomanie, les droits juridiques et le harcèlement sexuel. Notre centre, situé à Summerside, offre aussi des services aux femmes du comté de Prince et de Western Queens.

