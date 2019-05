2019 Haikou : l'événement de promotion « plus qu'une ville côtière » se clôture avec succès





« Haikou rencontre Francfort »

HAIKOU, Chine, 24 mai 2019 /PRNewswire/ -- Le 21 mai, heure locale, l'IMEX de trois jours a débuté à Francfort, en Allemagne, attirant plus de 3500 exposants et près de 5100 acheteurs invités de plus de 160 pays. Les délégués du Bureau du tourisme, de la culture, de la radio, de la télévision et des sports de Haikou et du sous-conseil de Haikou du Conseil chinois pour la promotion du commerce international ont assisté à cet événement et ont coorganisé une campagne de promotion de la ville de Haikou sur le thème « tourisme + convention et exposition ». La campagne, qui a tiré parti de l'exposition IMEX et de l'événement de promotion exclusif, a mis en valeur les riches ressources touristiques de Haikou et ses incitations politiques pour le secteur des expositions, suscitant des réactions extrêmement positives de la part des participants. Le 22 mai, heure locale, l'événement de promotion touristique de Haikou 2019 (Francfort) a eu lieu à l'InterContinental Frankfurt. Plus de 60 participants ont assisté à l'événement, dont Mme Fu Tianfang, directrice générale du bureau du tourisme, de la culture, de la radio et de la télévision et des sports de Haikou ; M. Tang Daqiang, directeur général adjoint du sous-conseil de Haikou du Conseil chinois pour la promotion du commerce international ; Mme Isabella Hou, présidente de la section chinoise de l'ASTA ; et des délégués de Hainan Airlines, des affaires internationales du gouvernement de Hesse, de l'association allemande du tourisme, ainsi que des voyagistes et des compagnies aériennes allemands.

Au milieu de l'atmosphère chaleureuse et amicale d'une danse ethnique, Mme Fu Tianfang a déclaré que Haikou chérissait la communication et la coopération avec l'Allemagne dans les domaines du tourisme et de la culture et se réjouissait du développement intégré du tourisme, des conventions et des expositions internationaux pour exploiter les avantages comparatifs et développer les marchés touristiques des deux côtés.

Le Dr Michael Borchmann et M. Jürgen Kremer ont partagé leurs points de vue sur la promotion de la coopération entre Haikou et Francfort. Ils ont partagé la conviction que les efforts de la délégation de Haikou serviront de passerelle pour développer la coopération dans les secteurs de la culture, du tourisme, des conventions et des expositions entre les deux villes.

Mme Isabella Hou a présenté, sous le thème « Plus qu'une ville côtière : Haikou, Chine », un tableau complet du charme unique de Haikou et de ses riches ressources touristiques, suscitant un grand intérêt parmi les participants. Elle a également souhaité la bienvenue à tous les participants du World Tourism Exchange (WTE) de 2019, prévu du 20 au 25 octobre à Haikou.

Une série de consensus sur le partage des ressources et la coopération mutuellement bénéfique ont été atteints après des échanges approfondis sur la coopération dans les domaines de l'aviation, du tourisme, de la culture et des expositions. La délégation de Haikou a mis en place une coopération à long terme avec China Tours et l'Association sino-allemande de la communication commerciale et signé, avec eux, les protocoles d'enatente.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/891847/2019_Haikou_Coastal_City_Promotion.jpg

