/R E P R I S E -- Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Saskatoon/





SASKATOON, le 23 mai 2019 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à un important événement en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et de M. David Buckingham, député de Saskatoon Westview, au nom de l'honorable Warren Kaeding, ministre des Relations gouvernementales de la Saskatchewan.

Date : Le vendredi 24 mai 2019



Heure : 8:30 (HNC)



Lieu : Hôtel de Ville

Salle du comité E

222 Third Avenue North

Saskatoon (Saskatchewan)

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 24 mai 2019 à 09:00 et diffusé par :