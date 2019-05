Le gouvernement du Québec appuie le Festival Classica





MONTRÉAL, le 24 mai 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui financier au 9e Festival Classica, qui se déroule jusqu'au 16 juin prochain.

La ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française, Mme Nathalie Roy, et la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, confirment une aide financière de 345 000 $ pour soutenir les activités prévues à la programmation de ce festival.

Le Festival Classica met en lumière le talent de musiciens locaux et internationaux, en présentant plus de soixante événements : des spectacles de musique classique, en salle et en plein air, ainsi que des activités familiales. En plus des concerts et des animations sur son site principal à Saint-Lambert, l'événement prévoit cette année des concerts-satellites dans huit autres villes, principalement en Montérégie.

Citations :

« Avec ses activités et ses concerts extérieurs et intérieurs, le Festival Classica réussit année après année à joindre un vaste public composé tant d'initiés que de néophytes. La riche programmation permet de découvrir et d'apprécier la musique classique dans toute son envergure, et de faire connaître et rayonner les artistes d'ici et d'ailleurs venus partager avec des dizaines de milliers de spectateurs leur talent et leur passion. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française

« Au fil des ans, le Festival Classica a su se tailler une place de choix sur la scène culturelle québécoise. Sa programmation sans cesse renouvelée et ses concerts présentés dans neuf villes partenaires font de cet événement l'un des plus importants festivals urbains de la région métropolitaine. Le gouvernement du Québec est fier de soutenir ce rassemblement musical qui offre à un large public des représentations de grande qualité. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, consent une aide financière de 220 000 $, qui provient de différents programmes.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue au projet avec une somme de 125 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

Liens connexes :

Suivez-nous dans les médias sociaux :

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Communiqué envoyé le 24 mai 2019 à 09:00 et diffusé par :