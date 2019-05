La Société Canadian Tire annonce un partenariat stratégique avec Myant Inc. visant à doter d'une technologie intelligente et innovante des vêtements et des chaussures de sécurité et de haute performance





Les textiles intelligents fabriqués au Canada par Myant seront intégrés aux marques de la Société Canadian Tire, notamment Helly Hansen, Dakota et Woods.

TORONTO, le 24 mai 2019 /CNW/ - La Société Canadian Tire Limitée (TSX:CTC, TSX:CTC.A), l'un des détaillants les plus importants et les plus fiables au Canada, et Myant Inc., un chef de file mondial en matière de textiles intelligents (Textile ComputingMC), ont le plaisir d'annoncer leur partenariat afin d'introduire une technologie portable et des textiles intelligents au sein de la famille des grandes marques de détail de la Société Canadian Tire.

Des articles Helly Hansen, Woods et Dakota seront dotés des innovations exclusives à base de fibres de Myant afin d'accroître la sécurité et le confort des consommateurs canadiens et, ultimement, de les aider à vivre une vie plus saine. Ces solutions mettront à profit la plateforme SKIIN Textile ComputingMC de Myant, qui intègre des détecteurs biométriques, une technologie d'émission de chaleur et de l'électroluminescence à des vêtements de tous les jours. Ce partenariat permettra d'offrir des vêtements et des chaussures qui gardent les clients au chaud, qui brillent la nuit pour les rendre plus visibles et qui peuvent être reliés à des appareils intelligents pour enregistrer des données sur la performance et la santé, de la fréquence cardiaque au niveau d'oxygène dans le sang.

En s'associant à Myant, la Société Canadian Tire renforce son engagement qui consiste à offrir à sa clientèle des nouveautés ainsi que des solutions et des articles novateurs pour la vie de tous les jours, notamment des articles de sécurité pour les piétons et les cyclistes chez Canadian Tire, des vêtements de travail Dakota chez Mark's/L'Équipeur, et des vêtements de plein air de Helly Hansen et de Woods chez SportChek. Cela se traduira par la réalisation de progrès importants pour ce qui est de concevoir des applications connectées en matière de santé, de travail et de maison.

« Grâce aux textiles intelligents, les chaussures et les vêtements atteindront de nouveaux sommets en matière de sécurité, de santé et de performance. La Société Canadian Tire et sa famille de marques s'engagent à investir de façon à offrir ces innovations à leurs clients partout dans le monde », déclare Allan MacDonald, vice-président directeur, Activités de détail, Société Canadian Tire.

« La vision à long terme de Myant est de concevoir une nouvelle plateforme d'interaction personne-machine qui aide les gens à gérer et à anticiper leurs besoins en matière de santé et de bien-être 24 heures sur 24, tout au long de leur vie. Notre partenariat avec la Société Canadian Tire est tout naturel, car celle-ci regroupe un important éventail d'enseignes de détail et joue un rôle central dans la vie de millions de gens au pays et ailleurs, de la patinoire de hockey au centre sportif, en passant par leur domicile et leurs vêtements », affirme Tony Chahine, chef de la direction et fondateur de Myant Inc.

À propos de MYANT Inc.

Fondée en 2010, l'entreprise torontoise Myant Inc. crée la première plateforme de textiles intelligents (Textile ComputingMC) au monde qui connecte de façon ambiante les humains au monde qui les entoure par l'entremise de solutions à base de textiles. Regroupant un vaste portefeuille de technologies brevetées, une équipe talentueuse et multidisciplinaire composée de scientifiques de données, d'ingénieurs en biomécanique, mécanique et électricité, de programmeurs, de créateurs de mode et de techniciens de machines à tricoter, ainsi qu'une superficie de fabrication d'avant-garde de plus de 80 000 pieds carrés, Myant transforme les textiles de tous les jours en interfaces bidirectionnelles favorisant l'interaction personne-machine. La plateforme SKIIN Textile ComputingMC offre une capacité de détection sans précédent -- santé cardiovasculaire (fréquence cardiaque, variabilité de la fréquence cardiaque, électrocardiogramme), reconnaissance et mesure d'activité, détection des stades et de la qualité du sommeil, adhésion thérapeutique, surveillance du niveau de stress, mesure de la température corporelle, détection d'agents chimiques et plus encore -- ainsi que la possibilité de retourner la chaleur et les stimulus par les fibres de produits textiles. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Myant Inc. et la plateforme SKIIN Textile ComputingMC, rendez-vous au site Myant.ca ou skiin.com

À propos de la Société Canadian Tire

La Société Canadian Tire Limitée (TSX: CTC.A) (TSX : CTC) ou « Société » est une famille d'entreprises qui comprend un segment de détail, une division des Services Financiers et la fiducie de placement CT REIT. À la tête de nos activités de détail se trouve Canadian Tire, fondée en 1922, qui offre aux Canadiens des articles pour la vie ici grâce à ses catégories Au foyer, Au jeu, À l'atelier, Au volant, Articles saisonniers et de jardinage. PartSource et Essence+ sont des entreprises clés du réseau Canadian Tire. Le segment de détail comprend également Mark's/L'Équipeur, un détaillant de premier plan de vêtements de travail et décontractés; Pro Hockey Life, un magasin d'équipement de hockey haut de gamme pour les joueurs d'élite; ainsi que SportChek, Hockey Experts, Sports Experts, National Sports, Intersport et Atmosphere, qui offrent les meilleures marques de vêtements pour la vie active. Les quelque 1 700 magasins de détail et postes d'essence sont gérés et soutenus par notre division des Services Financiers et par des dizaines de milliers d'employés de la Société dans l'ensemble du Canada et ailleurs dans le monde, ainsi que par les marchands, les franchisés et les détaillants de la Division pétrolière à l'échelle locale. En outre, la Société Canadian Tire détient et exploite la marque Helly Hansen, un chef de file mondial dans le domaine du vêtement de sport et de travail, dont le siège social est situé à Oslo, en Norvège. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Corp.CanadianTire.ca.

