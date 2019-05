Le gouvernement du Canada investit 4,2 millions de dollars dans le parc national du Gros-Morne





Les investissements fédéraux restaurent la biodiversité, améliorent les installations pour visiteurs et soutiennent l'économie locale

ROCKY HARBOUR, NL, le 24 mai 2019 /CNW/ - Les falaises imposantes, les vallées et fjords escarpés, les lacs glaciaires, les tourbières côtières, les dunes et les plateaux de hautes terres de Gros Morne figurent parmi les paysages les plus spectaculaires et les plus diversifiés au Canada. Ce lieu tout à fait spécial a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO; il attire des visiteurs de tout le Canada et du monde entier qui viennent s'extasier devant sa beauté naturelle. Le gouvernement du Canada s'est engagé à investir dans nos parcs nationaux et à protéger leur importante nature et les espèces en péril qu'ils abritent, tout en soutenant un tourisme durable.

Aujourd'hui, Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a annoncé un investissement fédéral de 4,2 millions de dollars dans le parc national du Gros-Morne. Ce financement contribuera à l'amélioration des installations pour visiteurs et au développement du tourisme durable dans la région; il appuiera également un projet de conservation destiné à restaurer la population de saumons dans le parc national du Gros-Morne.

Le gouvernement du Canada investira 2,6 millions de dollars pour remplacer et améliorer les installations pour visiteurs des terrains de camping de Lomond, de la rivière Trout et de la baie Shallow, y compris les nouveaux terrains de jeu, abris-cuisines et toilettes. Cette mesure s'appuie sur les récents investissements consacrés aux terrains de camping de Berry Hill et de Green Point. Ces améliorations rehausseront l'expérience de camping des visiteurs et permettront à la population canadienne, notamment les jeunes et les nouveaux arrivants, d'établir un lien avec la nature et de se familiariser avec la nature qui nous entoure.

Par l'entremise de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, le gouvernement du Canada remet 900 000 $ au Gros Morne Institute for Sustainable Tourism Inc., contribuant ainsi au développement de l'industrie régionale du tourisme. Ces fonds serviront à améliorer les programmes offerts par l'Institut et le soutien qu'il offre à l'industrie touristique du Canada atlantique. Le programme met l'accent sur la gastronomie, le patrimoine et la culture, ainsi que sur le développement communautaire, en appuyant ainsi de bons emplois locaux et en donnant aux visiteurs de Terre-Neuve un véritable aperçu du « Rocher » (The Rock).

Finalement, le gouvernement du Canada investit 626 000 $ pour restaurer la population de saumons dans la rivière Trout, au parc national du Gros-Morne. Un déclin persistant du nombre de saumons adultes de l'Atlantique qui reviennent frayer dans le bassin hydrographique de la rivière Trout met cette population adaptée à son environnement local en péril. Un récent rapport des Nations Unies indique que près d'un million d'espèces de notre planète sont en danger, et le gouvernement s'engage à protéger la biodiversité canadienne. Ce projet vise à augmenter le nombre de saumons sauvages d'ici 2024, en élevant des saumons et en les relâchant dans la rivière Trout une fois à maturité et en mesure de frayer par eux-mêmes. Ce financement appuiera également les activités de sensibilisation et d'interprétation dans les parcs nationaux de tout le Canada atlantique. Les parcs du Canada atlantique, y compris le parc national du Gros-Morne, travaillent avec des partenaires autochtones et des intervenants pour restaurer la population de saumons de l'Atlantique.

Citations

« En investissant dans nos parcs nationaux, notre gouvernement protège l'environnement et la faune qu'ils abritent. C'est l'Année internationale du saumon et je suis heureuse que nous soyons en mesure d'appuyer ce projet destiné à restaurer la population de l'emblématique saumon sauvage de l'Atlantique dans la rivière Trout. J'espère que dans un avenir relativement proche, les visiteurs de tout le Canada et du monde entier se rendront à Gros Morne pour regarder les saumons sauter, tout en profitant des formidables améliorations apportées aux terrains de camping. »

Catherine McKenna

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Notre gouvernement comprend l'importance du tourisme et de la diversification des collectivités pour une économie forte et dynamique au Canada atlantique. C'est pourquoi nous sommes heureux d'investir dans le Gros Morne Institute for Sustainable Tourism Inc. (GMIST) et de soutenir ses efforts pour aider les exploitants et les collectivités touristiques à exceller dans l'industrie touristique concurrentielle à l'échelle mondiale. Notre investissement permettra à la GMIST de renforcer ses programmes et sa formation, lesquels jouent un rôle important dans le développement du tourisme expérientiel au Canada atlantique, et de positionner la région comme une destination touristique de premier plan. »

Gudie Hutchings, députée de Long Range Mountains, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

« Les parcs nationaux du Canada sont essentiels à la protection de notre environnement marin. En cette Année internationale du saumon, le gouvernement du Canada améliore les habitats aquatiques et rétablit la population de saumons de l'Atlantique dans le parc national du Gros-Morne. Ce projet et d'autres, qui s'inscrivent dans le cadre des efforts de conservation de Parcs Canada, feront en sorte que les populations de saumons continuent de faire partie de nos bassins hydrographiques et de nos océans. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Les faits en bref

Le parc national du Gros-Morne est constitué de 1 805 kilomètres carrés de nature sauvage sur la côte Ouest de Terre-Neuve. Sa beauté naturelle et sa géologie unique ont valu à Gros Morne d'être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1987. Il pénètre dans les terres à partir de la côte du golfe du Saint-Laurent et s'étend aux basses terres où les voies d'eau navigables serpentent jusqu'aux monts Long Range et aux hauts plateaux.

et s'étend aux basses terres où les voies d'eau navigables serpentent jusqu'aux monts et aux hauts plateaux. Parcs Canada réalise un investissement sans précédent de 3 milliards de dollars sur cinq ans pour soutenir les travaux d'infrastructure liés aux installations patrimoniales, à celles destinées aux visiteurs, aux voies d'eau navigables et aux routes des lieux historiques, des parcs nationaux et des aires marines nationales de conservation dans tout le Canada .

. L'Agence de promotion économique du Canada atlantique met en place le programme de Croissance économique régionale par l'innovation, qui rejoint les objectifs nationaux du gouvernement du Canada tout en s'assurant que leurs programmes de financement sont parfaitement adaptés et répondent aux besoins régionaux.

atlantique met en place le programme de Croissance économique régionale par l'innovation, qui rejoint les objectifs nationaux du gouvernement du tout en s'assurant que leurs programmes de financement sont parfaitement adaptés et répondent aux besoins régionaux. Parcs Canada prend très au sérieux son mandat de protection de l'intégrité écologique et constitue le seul réseau de parcs au monde à avoir pleinement mis en oeuvre un programme de surveillance et de production de rapports en matière d'intégrité écologique à l'échelle du réseau, qui regroupe plus de 700 mesures scientifiques indépendantes éclairant les priorités propres aux parcs et orientant les investissements consacrés à la conservation.

Tout au long de l'année 2019, le gouvernement du Canada participe aux activités liées à l'Année internationale du saumon et poursuit un important travail de protection des populations de saumons.

participe aux activités liées à l'Année internationale du saumon et poursuit un important travail de protection des populations de saumons. Le gouvernement du Canada est heureux de continuer à offrir l'entrée gratuite dans tous les lieux de Parcs Canada aux jeunes de 17 ans et moins. En encourageant les jeunes à partir à la découverte de la nature et à nouer des liens avec l'histoire, nous pouvons contribuer à inspirer la prochaine génération de gardiens de ces lieux protégés. Pour célébrer la diversité, Parcs Canada continue à offrir l'entrée gratuite aux nouveaux citoyens canadiens pendant une année dans le cadre du programme de laissez?passer culturel de l'Institut pour la citoyenneté canadienne.



Document connexe

Document d'information : Parc national du Gros-Morne - Programmes de conservation et de restauration ainsi que d'investissement pour les infrastructures fédérales

Liens connexes

Parcs Canada

Application mobile de Parcs Canada

http://www.twitter.com/parkscanada

SOURCE Parcs Canada

Communiqué envoyé le 24 mai 2019 à 08:31 et diffusé par :