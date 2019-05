La série N phare de HONOR accueille son dernier venu : la série HONOR 20





Découvrez l'émerveillement d'une expérience utilisateur inégalée : la combinaison puissante du quadruple appareil photo IA de 48 MP et de la conception holographique dynamique grâce au jeu de puces IA Kirin 980 de 7 nm et du processeur graphique Turbo 3.0

LONDRES, 24 mai 2019 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui à Londres, la marque mondiale de smartphones HONOR lance officiellement sa première série de smartphones : HONOR 20 LITE, HONOR 20 et HONOR 20 PRO. Cette collection de chefs-d'oeuvre témoigne de l'excellence de la série N de HONOR, qui a été saluée pour sa conception de premier plan, ses capacités photographiques inégalées et sa formidable expérience utilisateur fort appréciée des jeunes dans le monde.

La nouvelle série phare HONOR 20 a suscité beaucoup d'intérêt à travers le monde avec, en première mondiale, une conception holographique dynamique et un quadruple appareil photo IA de 48 MP. Grâce au quadruple appareil photo superpuissant, la série HONOR 20 a remporté un impressionnant score DxOMark de 111[i]. HONOR 20 est proposé à partir de 499 euros, tandis que HONOR 20 LITE commence à 299 euros.

« Chez HONOR, nous avons pour principe Always Better, c'est-à-dire toujours mieux faire dans tout ce que nous entreprenons », explique George Zhao, président de HONOR. « La série N renommée de HONOR accueille le tout dernier membre de sa famille, la série HONOR 20, et invite les utilisateurs à capturer des merveilles avec un appareil photo de qualité professionnelle et la formidable conception holographique dynamique. Cette conception confirme notre première place dans le savoir-faire des smartphones, qui est fermement ancré dans l'approche principale de HONOR de jeu de lumière. Nous invitons les utilisateurs à travers le monde à découvrir toute la splendeur de la série HONOR 20 sur notre site Internet HiHONOR.com. »

L'émerveillement du quadruple appareil photo IA de 48 MP d'une qualité exceptionnelle

Le quadruple appareil photo se distingue par un appareil photo principal Sony IMX586 de 48 MP, doté du mode évolué AI Ultra Clarity et du mode AIS Super Night qui aident les utilisateurs à prendre des clichés plus nets. Le quadruple appareil photo est également doté d'un appareil photo ultra grand angulaire de 16 MP, d'un appareil photo Telephoto de 8 MP et d'un appareil photo Macro de 2 MP, qui permet aux utilisateurs de prendre des clichés avec un plus grand angle et une plus grande proximité grâce au stabilisateur d'image optique (OIS).

La série HONOR 20 envoie également des ondes de choc dans tout le secteur avec l'innovant mode AIS Super Night et la plus grande ouverture F1.4 du secteur[ii]. Fondé sur la technologie de stabilisation multitrame IA et un algorithme évolué, ce mode permet de réaliser des clichés nocturnes ultranets avec une plus grande intensité, moins de bruit et une meilleure préservation des couleurs. Dès lors que plus de lumière pénètre dans l'objectif grâce à l'ouverture F1.4, les utilisateurs peuvent saisir leurs instants magiques avec plus de détails, même en cas de faible luminosité. Les appareils photos utilisant l'IA et les fonctionnalités à la pointe du secteur ont contribué ensemble à ce score DxOMark de 111[iii].

Le quadruple appareil photo IA de 48 MP permet aux utilisateurs de réaliser des clichés d'une extrême clarté pendant la journée, surtout grâce au mode AI Ultra Clarity. Ensuite, le Dual-NPU et le Dual-ISP du jeu de puces Kirin 980 AI de 7 nm[iv] rassemblent les meilleurs détails de chacun de ces appareils photo dans une « super photo 48 MP » dont la qualité dépasse celle des clichés 48 MP habituels. Les détails et les couleurs sont ajustés pour plus d'intensité. Grâce à l'appareil photo ultra grand angulaire de 16 MP, les utilisateurs peuvent réaliser plus de clichés avec un angle large de 117°. Grâce au stabilisateur d'image optique (OIS), les minuscules capteurs gyroscopiques déplacent rapidement les éléments de l'objectif en compensé, avant que l'image soit convertie au format numérique, ce qui crée une image plus nette même si les mains tremblent.

L'objectif Macro 2 MP confère aux utilisateurs un avantage créatif en offrant de nouvelles perspectives que l'oeil nu ne pourrait jamais voir. Il permet aux utilisateurs de capturer des détails saisissants à une distance de 4 cm seulement, idéal pour les photographes qui s'intéressent à la flore et à la faune. De même, la possibilité de zoomer sur un sujet avec un zoom optique sans perte 3X, un zoom hybride 5X, un zoom numérique 30X, signifie que les utilisateurs peuvent saisir d'infimes détails avec une discrétion absolue, une fonctionnalité utile pour les photographes qui aiment la nature et souhaitent photographier des animaux farouches, ou pour les photographes de rue qui saisissent l'animation de la ville.

L'émerveillement de la conception holographique dynamique de pointe

La série HONOR 20 redéfinit l'expérience utilisateur en devenant le premier produit dans l'histoire de HONOR à offrir un « glassback » holographique dynamique multidimensionnel. Conçu méticuleusement avec la technique Triple 3D Mesh inédite de HONOR, ce procédé à deux étapes crée tout d'abord une couche de profondeur à l'aide de la nanotechnologie pour graver des millions de prismes miniatures. Une fois terminé ce processus complexe, les ingénieurs continuent en assemblant le verre courbé 3D, la couche de couleur et la couche de profondeur. Lorsque la lumière traverse les prismes dans la couche de profondeur, elle est reflétée et réfractée dans toutes les directions.

Proposée aux coloris Phantom Black, Phantom Blue, Midnight Black ou Sapphire Blue, la couche de couleur de la série HONOR 20 est combinée au verre et à la couche de profondeur dans un environnement sous vide, où la température et la pression sont strictement contrôlées. Le résultat est un effet d'optique de profondeur qui distingue la série HONOR 20 de ses prédécesseurs. En raison de ce procédé complexe, sur 100 coques arrière, seules 20 répondent à nos normes strictes.

L'émerveillement de l'expérience utilisateur tous azimuts

La culture Always Better de HONOR amène la marque à aller au-delà de la conception de texture et de couleur du « glassback » holographique dynamique. La série HONOR 20 est dotée d'un écran pleine vue de 15,9 cm avec un rapport écran-corps de 91,7 %. Avec un appareil photo dans l'écran de 4,5 mm, l'écran pleine vue offre une expérience visuelle encore plus spectaculaire sans compromettre l'esthétique.

Le capteur d'empreinte digitale sur le côté droit du boîtier en aluminium a été positionné pour correspondre à la position naturelle des doigts lorsque l'on répond au téléphone. La position en L asymétrique des quatre objectifs photographiques permet d'employer une batterie 4 000 mAh[v] et ainsi d'utiliser le téléphone toute la journée sans interruption[vi]. Dans le même temps, la série HONOR 20 fait appel à une technologie de feuille de refroidissement en graphène[vii], une nouvelle solution thermique permettant de dissiper efficacement la chaleur et donc de maintenir des performances optimales.

Pour les jeux mobiles, la série HONOR 20 est dotée du processeur graphique Turbo 3.0 à la pointe du secteur, qui permet de renforcer les capacités de jeu de l'appareil en offrant aux utilisateurs une meilleure expérience visuelle et tactile. Se fondant sur les exigences des consommateurs, la série HONOR 20 s'est associée à environ 25 jeux mobiles qui sont les plus en vogue aujourd'hui, comme Fortnite, PUBG Mobile et Arena of Valor.

Outre les expériences en termes de visualisation et de jeu, les utilisateurs bénéficient d'une expérience audio immersive grâce à la fonction Virtual 9.1 Surround Sound proposée par Histen 6.0. C'est la première fois que cette technologie de pointe est utilisée pour des smartphones. Virtual 9.1 Surround Sound prend en charge la plupart des écouteurs et est doté d'un double microphone intégré avec réduction du bruit, un système qui répond aux exigences des technophiles et des audiophiles.

À propos de HONOR

HONOR est l'une des principales marques de smartphones. La marque a été créée afin de répondre aux besoins de la génération numérique, grâce à des produits optimisés Internet qui offrent des expériences utilisateur de premier plan, incitent à l'action, favorisent la créativité et donnent aux jeunes la possibilité de réaliser leurs rêves. Ce faisant, HONOR se démarque et met en avant son propre courage qui est de faire les choses différemment et de prendre les mesures nécessaires pour mettre à la disposition de ses clients les toutes dernières technologies et innovations.

Pour en savoir plus, consultez HONOR en ligne sur www.hihonor.com ou suivez-nous sur :

