MARTINI: Rire avec ses amis rend plus heureux que de partir en vacances, accomplir des objectifs professionnels ou se marier. Qu'attendons-nous pour rire ensemble?

Alors que la nouvelle campagne européenne MARTINI TIME est lancée, MARTINI décrypte les liens d'amitié modernes et démontre la valeur ajoutée du temps passé en tête à tête avec ses amis.

BRUXELLES, 24 mai 2019 /PRNewswire/ -- Vous aussi, vous passez plus de temps avec vos amis à chatter qu'à vous rencontrer dans la vraie vie ? Une étude publiée par la marque de boisson italienne MARTINI a découvert que 38% des jeunes adultes belges se retrouvent dans ce constat. De plus, 46% de ceux-ci déclarent vouloir passer plus de temps avec leurs amis.

Selon l'étude organisée par MARTINI, avec l'aide de l'agence stratégique Future Lab, en Belgique, en Allemagne, en Italie et en Espagne, cette tendance est caractéristique des relations modernes. Les liens d'amitié sont en train d'évoluer à cause de la dépendance au numérique et à l'allongement des distances géographiques.

Si près, mais pourtant trop loin

L'évolution des technologies nous a permis de rester plus facilement en contact avec nos proches. Elles créent une telle illusion de proximité, que nous en oublions de passer réellement du temps avec nos proches. Cette nouvelle étude MARTINI démontre que ces contacts virtuels réguliers tendent à minimiser les véritables moments passés avec nos proches et qu'ils peuvent même aller jusqu'à les supprimer totalement.

Un tiers des participants (38%) passe plus de temps à discuter avec ses amis en ligne que dans la vie réelle.

52% passent entre deux et cinq heures par jour à scroller dans le flux de ses contacts sur les réseaux sociaux.

Presque un tiers (30%) de ceux-ci estime qu'il est plus compliqué de rencontrer personnellement ses amis depuis la généralisation de l'utilisation des réseaux sociaux.

35% en apprennent plus sur leurs amis en les suivants sur les réseaux sociaux que dans la vraie vie

26% ont admis qu'ils se sentaient plus isolés depuis l'arrivée des résaux sociaux et la montée des technologies.

Des vies déconnectées

Déménager pour des raisons telles que les études ou le travail de nos rêves peut être fatal pour nos amitiés (en particulier celles créées durant notre jeunesse). Cette image s'applique particulièrement en Belgique, où la distance physique constitue une menace pour les amitiés les plus intimes.

En Belgique, la popularité du programme d'échange Erasmus a augmenté de 80% entre les années 2017/2008 et 2017/2018.

Entre 2012 et 2016, on compte plus de 440.000 Belges supplémentaires qui vivent et/ou travaillent à l'étranger.

Plus de la moitié (56%) des personnes interrogées voit moins leurs amis qu'auparavant.

Plus de la moitié (54%) des personnes interrogées ne voit plus ses amis d'enfance.

Le fait de 'Ne plus habiter le même quartier' est l'une des trois raisons pour lesquelles il est plus difficile de passer du temps avec ses amis (29%).

Un quart (23%) a indiqué que déménager pour le travail créait des tensions entre amis.

Compagnons de fortune

Les défis auxquels l'amitié moderne est confrontée sont nombreux. De nombreuses recherches scientifiques démontrent que les interactions humaines individuelles sont une condition préalable à une bonne santé. L'étude menée par MARTINI a voulu approfondir la recherche en déterminant comment ces interactions sociales influent sur notre bonheur.

Dans l'ensemble des pays étudiés, le fait de "rire avec des amis" rend les gens plus heureux. Ce choix a été établi parmi 19 options telles que "se marier" ou "atteindre un objectif professionnel".

En Belgique, une personne sur trois (61%) s'accorde pour dire que passer du temps avec ses amis leur permet de se sentir plus énergique, plus en sécurité et plus positif.

Près de la moitié (45%) ne considèrent qu'une dizaine de personnes comme amis.

Trois-quart (75%) ont au moins 5 personnes considérées comme de "bons amis", ce qui indique une préférence pour les petits groupes soudés.

Dans l'ensemble des pays étudiés, la "fiabilité" a été choisie comme la qualité première chez un ami, soulignant l'importance du rôle de soutient affectif que doivent jouer les amis.

L'étude va de pair avec le lancement de la nouvelle campagne MARTINI TIME. Cette nouvelle campagne insiste sur l'importance de se faire des amis dans la vie réelle. L'étude conclu que les consommateurs sont confrontés à une crise globale la socialisation. Les obstacles sont nombreux et cela met exergue l'importance des contacts interpersonnels autant pour notre bonheur que pour notre bien-être.

Prendre le temps

Les véritables interactions humaines sont désormais reconnues comme essentielles pour le bien-être physique, mental et émotionnel. Cela a une influence qui va au-delà du simple fait d'être de bonne humeur, les experts estiment qu'avoir des relations solides et une bonne intégration sociale peut définir notre état de santé et peut même aller jusqu'à définir notre espérance de vie.

Même si les répondants de tous les pays insistent sur l'importance de voir ses amis, la principale raison évoquée pour justifier les difficultés de les voir est le manque de temps.

Nick Stringer, le directeur global de MARTINI, a déclaré: "S'il y a une chose que j'espère, c'est que les gens retiennent qu'ils doivent prendre le temps d'alimenter leurs amitiés et à apprécier les moindres moments passés ensemble. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous lançons la campagne MARTINI TIME. Nous voulons encourager les amis à apprécier les moments conviviaux, comme boire et manger ensemble durant l'apéritif. Les interactions interpersonnelles et leurs avantages ne doivent en aucun cas être sous-estimés. Malheureusement, nous les négligeons trop souvent, surtout lorsque notre vie devient plus chargée. Nous devons faire le choix conscient de nous rapprocher de nos amis pour rendre nos vies plus agréables sur le court et sur le long-terme. En effet, cette sensation de bien-être peut parfois durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines."

NOTE POUR LA RÉDACTION

Cette recherche va de pair avec le lancement de la campagne MARTINI TIME, elle met en exergue l'importance des véritables liens sociaux et leur incidence sur notre vie. MARTINI TIME tire ses origines de l'apéritif, ce moment en fin d'après-midi où on se rassemble pour manger un bout et pour boire un verre entre amis. C'est le moment de la journée où l'on peut être accompagné et où l'on peut échanger avec les personnes qui nous tiennent à coeur.

Cette étude approfondie a sondé les avis d'experts et de jeunes provenant de Belgique, d'Allemagne, d'Italie et d'Espagne. Elle a permis d'établir une vision détaillée de ce qu'était l'amitié aujourd'hui et ce vers quoi nous nous dirigeons.

Pour ce faire, MARTINI et Future Lab :

Ont réalisé une étude quantitative auprès de 4000 personnes âgées entre 25 et 35 ans en Belgique, Allemagne, Italie et Espagne, de façon à déterminer comment elles percevaient les liens d'amitié aujourd'hui.

Les conclusions ont été mises en contexte grâce à trois experts, pour établir vers quoi les relations d'amitié se dirigeaient :

, journaliste et auteure de The Friendship Cure: A Manifesto for Reconnecting in the Modern World.

, professeure en psychologie à l'Université de Massaschustts-Dartmouth.

Severin Matusek , stratège en communication et marketing, cofondateur de co-matter et créateur du podcast The Community.

Se basant sur ces résultats et pour faciliter ces moments avec nos proches, Martini Belgique lance la Martini Time App dans le cadre de la campagne Martini Time. www.martinitime.be

