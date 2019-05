L'agence de RP de Canopy Growth remporte un grand prix





ELEVATOR remporte le prix ACE pour sa stratégie du juste message sur le cannabis

TORONTO, le 24 mai 2019 /CNW/ - ELEVATOR Communications, une firme de relations publiques établie à Toronto, en Ontario, est heureuse d'annoncer qu'elle a remporté un grand prix dans la catégorie «Stratégie de Lancement de Produit de l'Année», lors de la cérémonie de remise des prix de la Société Canadienne des Relations Publiques (CPRS).

Le prix ACE (atteindre l'excellence en communication), remporté en partenariat avec son client Tweed (la division récréative de Canopy Growth Corp), est la dernière étape ultime de ce qui s'est révélé être une année décisive pour l'agence boutique de relations publiques. Après une croissance importante, l'agence a signé comme client Canopy Growth en septembre 2018, avec pour mandat de redéfinir la conversation autour du cannabis à l'échelle nationale auprès des médias et influenceurs spécialisés en style de vie.

Cette victoire est le résultat d'un plan RP spécialement conçu pour générer de la notoriété de marque, accroître les ventes réservées aux adultes en ligne et en boutique, mais aussi la mise en place d'une stratégie de contenu promettante pour déstigmatiser l'industrie canadienne du cannabis.

«Cela fut le challenge le plus excitant que nous avons connu depuis les 18 années d'existence d'ELEVATOR.» explique Melanie Rego, Présidente. «Cela nous a donné l'opportunité de rentrer dans une industrie qui n'existait même pas il y a sept mois, et de générer une belle notoriété de marque malgré plusieurs obstacles. Notre approche des relations publiques est de prendre des risques mesurés et de toujours entreprendre ce que nous faisons avec passion. Cela s'est révélé être efficace lors du passage à la légalisation. En ce qui concerne Tweed, nous créons ensemble les meilleures pratiques en temps réel et marquons l'histoire. Nous sommes très honorés d'être des partenaires et sommes impatients de les servir et de les soutenir tout au long de leur croissance exponentielle.»

Tweed a connu un fort succès depuis la légalisation en octobre 2018. Avec l'ouverture de 15 boutiques et plateformes en ligne à travers le Canada, le lancement de nouveaux produits et de catégories, et son positionnement de chef de file sur le marché de la défense du cannabis, Tweed a réalisé un travail incroyable en temps que «premier de la classe» dans le monde du commerce du cannabis et à positionner le Canada en temps que leader de l'industrie. ELEVATOR est fière de faire partie d'une compagnie qui prône les responsabilités sociales pour le bien collectif.»

«Canopy Growth Corporation et Tweed adoptent les relations publiques comme un levier pour commencer une belle discussion autour du cannabis. En ouvrant un canal de communication entre les médias et l'industrie du cannabis, nous pouvons continuer d'éduquer les adultes sur la manière de consommer du cannabis sous toutes ses formes tout en assurant que notre message soit 100 pour-cent concentré sur la consommation responsable», explique Samantha Spence, Conseillère Senior en Communication, Canopy Growth. «Un prix de la Société Canadienne des Relations Publiques est une formidable reconnaissance et démontre que nos efforts ont payés».

ELEVATOR communications est une agence boutique de relations publiques basée à Toronto ayant des bureaux à Montréal et Calgary. L'agence dessert des compagnies à travers le Canada spécialisées dans le cannabis, les aliments & boissons, la beauté et le design. Sa stratégie primée du juste message a attirée des clients nord-américains et internationaux.

Pour en savoir plus sur ELEVATOR ou Tweed, visitez les sites suivants:

http://www.elevatorinc.com

http://www.tweed.com

SOURCE Elevator Communications Inc.

Communiqué envoyé le 24 mai 2019 à 07:55 et diffusé par :