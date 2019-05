Cannara Biotech nomme Sara May à son conseil d'administration





VANCOUVER, le 24 mai 2019 /CNW/ - Cannara Biotech (« Cannara » ou la « Société ») (CSE: LOVE) (FRA: 8CB) (OTCMKTS: CNBTF), une entreprise de cannabis émergente, intégrée verticalement et axée sur la culture et la vente de produits infusés au cannabis, a annoncé aujourd'hui la nomination de Sara May, titulaire d'un doctorat, au conseil d'administration de la société. La nomination entre en vigueur immédiatement. Madame May est reconnue comme une experte dans le secteur du cannabis thérapeutique et elle fera profiter le conseil d'administration de l'entreprise de compétences supplémentaires, contribuant donc à le renforcer.

« L'expérience de Sara May dans le secteur du cannabis est un atout pour notre conseil d'administration, d'autant plus que nous achevons la construction de la phase 1 de notre installation de pointe destinée à la culture intérieure. Alors que nous effectuons la transition vers la mise en oeuvre de processus et de procédures liés à la culture, l'expérience pratique de Madame May dans ce domaine sera extrêmement précieuse pour Cannara », a déclaré Zohar Krivorot, président et chef de la direction de Cannara.

Sara May a occupé plusieurs postes de direction dans l'industrie du cannabis thérapeutique, au sein desquels elle supervisait les activités de projet et mettait en oeuvre des mesures de contrôle et d'assurance de la qualité ainsi que des procédures de fonctionnement normalisées. Madame May compte plus de dix ans d'expérience dans la conception, la mise en oeuvre et la gestion de projets de recherche de grande envergure réalisés en laboratoire, sur le terrain et en serre. De plus, elle possède une expertise en matière d'actes législatifs et de règlements à l'échelle nationale, internationale, provinciale et régionale.

Madame May est l'actuelle présidente de FV Pharma et y remplace l'ancien président sortant, Thomas Fairfull, au sein du conseil d'administration.

Cannara Biotech

Cannara Biotech (CSE : LOVE) procède à la construction de l'une des installations de culture intérieure de cannabis les plus importantes au Canada et la plus vaste au Québec (625 000 pieds carrés). Tirant parti des faibles coûts d'électricité au Québec, l'installation de Cannara Biotech produira du cannabis cultivé à l'intérieur, ainsi que des produits infusés au cannabis de qualité supérieure destinés aux marchés canadiens et internationaux.

