/R E P R I S E -- Avis aux médias - Les gouvernements du Canada et du Québec ainsi que la Ville de Drummondville s'allient pour soutenir un important organisme touristique et culturel du Centre-du-Québec/





L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie; M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec; et M. Alexandre Cusson, maire de Drummondville, seront à Drummondville pour annoncer l'octroi d'un appui financier

DRUMMONDVILLE, QC, le 23 mai 2019 /CNW/ - L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie; M. André Lamontagne, ministre québécois de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec; et M. Alexandre Cusson, maire de Drummondville; seront à Drummondville vendredi pour annoncer l'octroi d'un appui financier à un organisme touristique et culturel de la région.

La ministre Joly fera cette annonce au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, tandis que le ministre Lamontagne représentera Mme Caroline Proulx, ministre québécoise du Tourisme.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le 24 mai 2019

HEURE :

9 h 30

LIEU :

Village québécois d'antan

1425, rue Montplaisir

Drummondville (Québec)

