/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Consultation publique sur la réforme du droit de la famille de Gatineau/





QUÉBEC, le 23 mai 2019 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont invités à assister à la séance de consultation publique sur la réforme du droit de la famille de Gatineau.

À cette occasion, le ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, Mathieu Lacombe et l'adjoint parlementaire de la ministre de la Justice et député de Chapleau, Mathieu Lévesque, entendront différents groupes de la société civile ainsi que des citoyens qui viendront s'exprimer sur ce sujet.

Ils seront accompagnés de Me Alain Roy, professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université de Montréal.

Date : Le 24 mai 2019



Endroit : Cégep de l'Outaouais Auditorium, Pavillon Gabrielle-Roy 333, boulevard de la Cité-des-Jeunes Gatineau



Horaire : Groupes et organismes : de 13 h 30 à 16 h 30

Citoyens : de 18 h 00 à 21 h 00

À noter qu'aucune prise d'image ou de son ne sera autorisée durant la séance, sauf lors des remarques d'ouverture et de fermeture des représentants gouvernementaux.

Les représentants gouvernementaux pourront se rendre disponibles pour des entrevues en dehors des périodes de consultation.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Justice et Procureure générale du Québec

Communiqué envoyé le 24 mai 2019 à 07:00 et diffusé par :