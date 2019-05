L'Université TÉLUQ à l'Acfas 2019





QUÉBEC, le 24 mai 2019 /CNW Telbec/ - Du 27 au 31 mai 2019, des professeurs et des chercheurs postdoctoraux de l'Université TÉLUQ contribueront à l'avancement de la science lors de la 87e édition du Congrès de l'Association francophone pour le savoir (Acfas), qui se tiendra à l'Université du Québec en Outaouais.

Découvrez les sujets qu'ils aborderont lors du plus important rassemblement multidisciplinaire du savoir et de la recherche de la francophonie. Rôle des commissions scolaires dans la mise en oeuvre des plans d'action numérique en éducation, développement de la réactivité des enseignants, conciliation travail-famille, développement de la compétence citoyenne des adolescents, biodiversité et santé des écosystèmes aquatiques en milieu agricole sont quelques-uns des thèmes traités.

Le maillon manquant: perspective critique sur le rôle des directions scolaires dans la mise en oeuvre des plans d'action numérique en éducation

Christiane Caneva, chercheuse postdoctorale

Enjeux et défis du partage des connaissances

Saliha Ziam, professeure à l'École des sciences de l'administration

Revenus résiduels, valeurs et risques à long terme

Claude Bergeron, professeur à l'École des sciences de l'administration, et Komlan Sedzro (UQAM)

Le développement de la réactivité des enseignants : pour une meilleure gestion des imprévus en classe et une meilleure persévérance en enseignement

Jean-Pierre Pelletier, professeur au Département Éducation

Conciliation emploi-famille et congé parental au Québec : quels enjeux? quels effets?

Diane-Gabrielle Tremblay, professeure à l'École des sciences de l'administration

Enjeux de la recherche partenariale-collaborative : quelques grands constats et questions

Diane-Gabrielle Tremblay, professeure à l'École des sciences de l'administration, et Anne Gillet (CNRS Lise-CNAM)

Les administrateurs-trices universitaires entre le mythe d'un âge d'or et celui de Sisyphe

Michel Umbriaco, professeur au Département Éducation

Dans quelle mesure la production de vidéos numériques sur des problèmes sociaux peut-elle participer au développement de la compétence citoyenne des adolescents?

Mathieu Bégin, chercheur postdoctoral

Herbicides à base de glyphosate : état des lieux et enjeux de santé, de recherche, d'évaluation scientifique, de politiques publiques et de démocratie. Où loge le Canada?

Lise Parent, professeure au Département Science et Technologie, Louise Vandelac (UQAM), Patricia Monnier (Université McGill) et Claude Émond (Université de Montréal)

Quelques éléments de réflexion sur des stratégies de transition pour préserver la biodiversité et la santé des écosystèmes aquatiques en milieu agricole

Lise Parent, professeure au Département Science et Technologie, Louise Vandelac (UQAM) et Marie-Hélène Bacon (UQAM)

Quelle gestion pour réformer un programme d'enseignement en gestion?

Patrick Pelletier, professeur à l'École des sciences de l'administration

Programme complet du 87e Congrès de l'Acfas

Les professeurs de l'Université TÉLUQ

L'Université TÉLUQ

Créée en 1972 pour rendre le savoir accessible, la TÉLUQ est la seule université francophone en Amérique du Nord à offrir tous ses programmes à distance. Chaque année, près de 20 000 personnes choisissent la flexibilité de l'Université TÉLUQ pour y faire leurs études universitaires, du 1er au 3e cycle.



