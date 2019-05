Lenovo enregistre un chiffre d'affaires record pour l'exercice complet 18/19, soutenu par le succès de sa stratégie de transformation intelligente et par une solide performance opérationnelle





Lenovo Group (HKSE : 0992) (FEUILLETS ROSES : LNVGY) a annoncé aujourd'hui de solides résultats exécutant la stratégie de transformation intelligente de la société et illustrant son leadership dans tous les segments. Pour la toute première fois, la société mondiale a enregistré un chiffre d'affaires de plus de 50 milliards USD pour l'exercice complet, en hausse de 12,5 % pour atteindre le chiffre record de 51 milliards USD.

L'augmentation significative de la rentabilité inclut un bénéfice avant impôt quatre fois et demi supérieur (459 %) en glissement annuel atteignant 856 millions USD pour l'exercice complet et un bénéfice net de 597 millions USD, en hausse de 786 millions USD par rapport au bénéfice net négatif de 189 millions USD l'exercice précédent.

La performance pour l'exercice comprenait un quatrième trimestre particulièrement solide caractérisé par une amélioration du chiffre d'affaires et du résultat dans toutes les activités. Le chiffre d'affaires a grimpé de 10 % en glissement annuel et atteint 11,7 milliards USD. Le bénéfice avant impôt se chiffrait à 180 millions USD, près de quatre fois supérieur en glissement annuel (143 millions USD, +389 %) et le bénéfice net à 118 millions USD (en hausse de 85 millions USD, +261 %).

Le bénéfice de base par action pour l'exercice complet était de 5,01 cents USD soit 39,2 cents HK, et ce chiffre était de 1,00 cent USD soit 7,85 cents HK pour le quatrième trimestre. Le conseil d'administration de Lenovo a déclaré un dividende de clôture de 2,78 cents USD, soit 21,8 cents HK par action, pour l'exercice clos le 31 mars 2019.

« La solide performance financière de Lenovo est le résultat d'une exécution soutenue de notre stratégie de transformation. En cette période de profonds changements dans le monde ? sur le plan économique, social et environnemental ? notre objectif est toujours de nous ?transformer intelligemment' et de permettre à nos nombreux clients du monde entier de réussir à en faire de même. Je suis fier de nos solides résultats et confiant que nous allons atteindre de nouveaux sommets à l'avenir », a déclaré Yang Yuanqing, président et PDG de Lenovo.

Vue d'ensemble des groupes d'activités

Le groupe Périphériques intelligents (Intelligent Devices Group, IDG) reste en tête du secteur. Tiré par la stratégie Smart IoT de Lenovo, son chiffre d'affaires a connu une croissance frôlant les deux chiffres pour l'exercice complet (en hausse de 9,9 %) et son bénéfice avant impôt a plus que doublé (109 %) en glissement annuel pour atteindre 1 843 millions USD pour la même période.

Le groupe PC et Périphériques intelligents (PC and Smart Devices, PCSD), l'une des deux unités commerciales d'IDG, a enregistré un chiffre d'affaires record de 38,5 milliards USD pour l'exercice complet, avec un bénéfice avant impôt de 1,98 milliard USD. L'innovation client fait de Lenovo la société No. 1 en matière de PC dans le monde (d'après IDC) avec une part de marché record de 23,4 % pour l'exercice et demeure l'activité affichant la plus forte croissance parmi les cinq principaux acteurs (+9,5 % en glissement annuel). La remise en question du statut quo et la réévaluation des facteurs de forme et des expériences utilisateur ont entraîné de nombreuses percées technologiques au cours du dernier exercice, notamment et plus récemment l'annonce du premier PC avec écran repliable du monde le 13 mai.

La deuxième unité commerciale IDG, le groupe d'activité Mobile (Mobile Business Group, MBG), a amélioré son bénéfice avant impôt de 464 millions USD en glissement annuel et était rentable dès le deuxième semestre de l'année en réponse à une orientation claire sur des marchés sélectionnés, un portefeuille de produits compétitif et un contrôle des dépenses.

Les régions privilégiées ont constaté une croissance rapide, avec une part record de 17,6 % en Amérique latine. En Amérique du Nord, le volume a connu une croissance supérieure à celle du marché de 59,2 points et de 185,8 points de la prime par rapport au cours du marché en Chine. Dans le reste du monde, l'inventaire a été soldé avec une amélioration notable du résultat - frayant le chemin pour un retour de la croissance.

Le groupe Centres de données (Data Center Group, DCG) a enregistré la croissance la plus rapide en glissement annuel depuis l'acquisition de l'activité de serveurs x86, en hausse de 37 % avec un chiffre d'affaires record de 6,02 milliards USD pour l'exercice complet. Ce résultat a été amené par la solide croissance de l'infrastructure à très grande échelle et définie par logiciel dont le chiffre d'affaires a grimpé de 240 % et de 96 % en glissement annuel respectivement.

Lenovo retient sa position No. 1 dans le monde en termes de performance avec 139 records mondiaux, No. 1 en termes de fiabilité x86 et de satisfaction client d'après ITIC (Information Technology Intelligence Consulting), TBR (Technology Business Research) et d'autres références de l'industrie, et fournisseur No.1 de superordinateurs dans la liste TOP500.

Autres faits saillants

Au cours de l'année, le groupe Lenovo Capital et Incubateur s'est départi avec succès de ses intérêts dans trois investissements et contribué 107 millions USD au bénéfice avant impôt du groupe. Pour l'exercice complet, le chiffre d'affaires de Logiciel & Services a atteint 2,4 milliards USD, en hausse de 18,9 % en glissement annuel.

Faits saillants du 4e trimestre :

Chiffre d'affaires PCSD en hausse de 10,3 % en glissement annuel ; volume des PC en hausse de 9 % en glissement annuel, 12 points de la prime par rapport au cours du marché. L'activité a récupéré la position No. 1 dans le secteur grand public et renforcé sa position dominante en termes d'ordinateurs portables commerciaux dans la fourchette de prix de 800 USD, avec une croissance de 34 % en glissement annuel.

MBG était rentable pour le deuxième trimestre consécutif, améliorant son bénéfice avant impôt de 146 millions USD en glissement annuel ; le chiffre d'affaires a repris sa croissance en glissement annuel pour la première fois après cinq trimestres, à 15,1 % en glissement annuel, et a enregistré une croissance supérieure à celle du marché de 26,8 points. La société a également commercialisé le premier produit mobile 5G du monde pendant le trimestre.

Le chiffre d'affaires et le résultat de l'activité DCG ont continué de s'améliorer en glissement annuel malgré des conditions de marché difficiles. La joint-venture avec NetApp en Chine est désormais opérationnelle et affiche des signes précoces de succès

LENOVO GROUP RÉCAPITULATIF FINANCIER Pour le trimestre fiscal et l'exercice clos le 31 mars 2019 (en millions USD, sauf données par action) T4 Exercice 18/19 T4 Exercice 17/18

Variation en glissement annuel

Exercice 18/19

Variation en glissement annuel Chiffre d'affaires 11 710 10 638 10 % 51 038 13 % Bénéfice brut 1 895 1 544 23 % 7 371 18 % Marge bénéficiaire brute 16,2 % 14,5 % 1,7 pt 14,4 % 0,6 pt Charges d'exploitation (1 622) (1 443) 12 % (6 193) 5 % Ratio des frais par rapport au revenu 13,9 % 13,6 % 0,3 pt 12,1 % -0,9 point Bénéfice d'exploitation 273 101 172 % 1 178 205 % Autres charges hors exploitation - net (93) (64) 46 % (322) 38 % Résultat avant impôts 180 37 389 % 856 459 % Impôts (46) 12 S/O (199) -29 % Bénéfice pour la période/l'année 134 49 176 % 657 S/O Intérêts minoritaires (16) (16) -2 % (60) -3 % Bénéfice attribuable aux actionnaires 118 33 261 % 597 S/O Bénéfice par action (cents USD)

De base

Dilué 1,00 0,96 0,28 0,28 0,72 0,68 5,01 4,96 S/O S/O

