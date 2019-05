Dernière chance de sauver votre candidate à Pires routes Académie!





QUÉBEC, le 24 mai 2019 /CNW Telbec/ - Pires routes Académie soulève les passions depuis la fin avril et il ne reste plus que quelques heures pour voter et espérer que votre candidate préférée se taille une place dans la cohorte 2019 des pires routes du Québec. Mais levez-vous de bonne heure! Avec plus de 18 000 votes déjà enregistrés, la finale s'annonce corsée et haute en émotions!

La campagne Les pires routes, c'est une chance unique d'envoyer un message clair aux autorités : on veut un réseau routier efficace et sécuritaire. Avec ce succès de foule, on peut conclure sans aucun doute que les gens tiennent à leurs routes et que c'est une priorité!

Contacter l'équipe des communications pour de l'information sur les palmarès préliminaires

On trouve encore une fois des pires routes aux quatre coins du Québec dans ce palmarès préliminaire, ce qui prouve de façon éloquente que toutes les régions, toutes les villes, du plus petit village à la métropole, peuvent avoir une voix et espérer être entendus.

Voter, c'est gratuit et ça fait du bien

À Pires routes Académie, voter est toujours gratuit et fait toujours du bien. Un seul vote par jour pour la même route est la seule contrainte. Alors votez jusqu'au 24 mai, 23h59, autant de fois que vous en êtes capables!

La promesse de CAA-Québec

Après le vote, ce n'est pas fini. Ce n'est qu'un début! Le dévoilement officiel de la cohorte 2019 de Pires routes Académie et des cohortes régionales aura lieu en juin. Les autorités responsables des routes qui figurent dans le «top 10» seront avisées par écrit et CAA-Québec prendra de leurs nouvelles quelques mois plus tard. Est-ce que les candidates de la cohorte 2019 de Pires routes Académie seront réparées? CAA-Québec y verra! L'an dernier, sept routes sur dix étaient réparées ou en voie de l'être quelques mois après le dévoilement du palmarès.

À propos de CAA-Québec

CAA-Québec, organisme à but non lucratif, assiste chacun de ses membres en offrant des avantages, des produits et des services dans les domaines de la mobilité, du voyage, de l'assurance et de l'habitation.

