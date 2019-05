/R E P R I S E -- Avis aux médias - Une conférence examine comment les organismes de presse à but non lucratif peuvent sauver les nouvelles locales/





MONTRÉAL, le 23 mai 2019 /CNW/ - La conférence du Conseil des médias d'Unifor accueillera un conférencier invité spécial avec une perspective unique sur la façon de sauver les nouvelles locales. Les recettes publicitaires diminuent, ce qui contraint les salles de rédaction locales à fermer leurs portes et empêche les communautés d'accéder aux informations importantes pour elles. Sous cette menace croissante d'extinction, les organisations de nouvelles locales doivent trouver des moyens nouveaux et créatifs de survivre et de prospérer.

Les membres des médias sont invités à assister à un discours prononcé par Jason Alcorn, vice-président des opérations de l'American Journalism Project (AJP), lors de la 25e Conférence du Conseil des médias. L'AJP est le premier organisme de philanthropie de risque axé sur les nouvelles locales. Jason Alcorn est un journaliste primé et directeur de projet pour NewsMatch, une campagne annuelle de renforcement des capacités et de dons jumelés qui a permis d'amasser plus de 14 millions de dollars pour des organisations journalistiques sans but lucratif aux États-Unis depuis 2016.

Quoi : 25e Conférence du Conseil des médias Quand : Le vendredi 24 mai 2019 à 13 h HE Qui : Jason Alcorn, vice-président des opérations, American Journalism Project Où : Salon ABC, Hôtel Le Centre Sheraton Montréal, 1201 boul. René-Lévesque

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 315 000 travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie, dont 12 000 journalistes et travailleurs des médias.

