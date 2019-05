Kazakhstan donne l'exemple aux pays occidentaux en rapatrier ses citoyens de Syrie





NOURSOULTAN, Kazakhstan, 24 mai 2019 /PRNewswire/ -- Les Nations unies ont salué l'approche proactive adoptée par le Kazakhstan en rapatriant ses citoyens de la zone de conflit en Syrie et en Irak, a constaté l'Institute for Eurasian Integration. Rien que ce dernier mois, le Kazakhstan a rapatrié 231 personnes, dont 156 enfants, contrastant fortement avec la réticence de la plupart des pays occidentaux à assumer la responsabilité de leurs citoyens qui se sont rendus en Syrie.

Un expert indépendant de l'ONU en matière de droits de l'homme a salué les efforts du Kazakhstan la semaine dernière, déclarant que le pays « protégeait les droits des enfants vulnérables et de leurs mères ». Fionnuala Ní Aoláin, rapporteuse spéciale des Nations unies sur la promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a appelé les autres pays à suivre l'exemple du Kazakhstan.

Le 10 mai, le président Kassym-Jomart Tokaïev a déclaré que les Kazakhs rapatriés avaient reçu l'assistance du gouvernement et d'organisations non gouvernementales, y compris de l'aide médicale, psychologique et sociale. Cette initiative fait suite à une précédente opération en janvier au cours de laquelle 47 femmes et enfants kazakhs ont été ramenés par les forces de sécurité après avoir été retenus en otage par des groupes militants.

« Nous pouvons déjà parler de l'effet positif de ce travail. Les femmes qui sont rentrées en janvier dernier ont abandonné leur passé radical, ont trouvé du travail, et ont renoué des liens avec leurs proches. Les enfants sont retournés à l'école », a déclaré le président Tokaïev.

Soulignant le rôle important du Kazakhstan, Mlle Ní Aoláin a déclaré que le pays d'Asie centrale « a illustré qu'il était possible et réaliste de rapatrier les femmes et les enfants, et que la responsabilité incombait maintenant à de nombreux autres pays de suivre cet exemple. »

Des appels ont été lancés pour que les pays occidentaux rapatrient leurs propres citoyens et aident à les déradicaliser au sein de leurs sociétés, au lieu de laisser les autorités syriennes et kurdes débordées gérer le problème elles-mêmes.

L'expert des Nations unies a fait remarquer que le Kazakhstan avait fait preuve d'un « leadership grandement nécessaire sur ce problème mondial crucial ». Le pays a mis en place des centres de réinsertion pour aider les femmes et les enfants rapatriés à reprendre une vie normale. Des avocats ont également été engagés pour aider les familles à récupérer leurs documents d'état civil et à retrouver du travail.

