Azbil lance un débitmètre liquide pour micro-débit thermique optimisé capable de mesurer des flux de 0,5 à 50 ml/min et ajoute une fonctionnalité à la gamme existante





Azbil Corporation (TOKYO : 6845) a annoncé l'optimisation de sa gamme de débitmètres liquides pour micro-débit thermiques F7M (ci-après, « débitmètre F7M ») en introduisant un modèle doté d'une gamme de mesure étendue allant jusqu'à 50 ml/min, tout en ajoutant une nouvelle fonctionnalité aux modèles existants. Les ventes ont commencé en mai.

Faisant appel aux années d'expérience de la société en matière de commercialisation de débitmètres à gaz, Azbil a initialement lancé deux modèles du débitmètre F7M en 2017, un des modèles étant capable de mesurer des micro-débits aussi faibles que 0,1 ml/min?un niveau considéré jusque-là comme étant difficile à mesurer. La société a lancé le nouveau débitmètre F7M et ajouté une fonctionnalité à la gamme existante en réponse aux exigences toujours diverses des clients et à la disponibilité limitée des débitmètres qui mesurent des micro-débits allant jusqu'à 50 ml/min.

Vue d'ensemble 1. Le nouveau modèle est doté d'une gamme de mesure de 0,5 à 50 ml/min. (La gamme des deux modèles existants est de 0,1 à 10 ml/min et 0,3 à 30 ml/min, respectivement.) 2. Durant l'ajustement du point zéro, le débitmètre estime et règle automatiquement la valeur de correction caractéristique à chaque liquide. (Tous les modèles) 3. Une seule unité peut mesurer deux types de liquides en commutant entre les valeurs de correction de liquide respectives à la réception d'un signal de contact numérique d'un dispositif externe. (Tous les modèles)

Azbil a optimisé les trois modèles du débitmètre F7M pour régler automatiquement la valeur de correction. Il suffit pour cela d'appuyer sur un bouton ou que le débitmètre reçoive un signal numérique d'un dispositif hôte, rendant superflus des connaissances ou un équipement spécialisés.

En outre, le débitmètre F7M peut sauvegarder des valeurs de correction pour deux types de liquides et commuter entre elles en recevant un signal de contact numérique d'un dispositif hôte, ce qui permet à une seule unité de mesurer le débit des deux liquides.

Guidée par la philosophie « automatisation centrée sur la personne » du Groupe azbil, Azbil a pour mission de fournir des produits qui répondent aux exigences des clients en leur offrant sécurité, confort et satisfaction.

https://www.azbil.com/products/factory/factory-product/flowmeter/rate-liquid/index.html

À propos d'Azbil Corporation

Azbil Corporation est une société de construction et d'automatisation industrielle de premier plan qui utilise ses technologies de mesure et de contrôle pour fournir aux clients des solutions à forte valeur ajoutée rendant leurs opérations plus efficaces et durables. Fondée en 1906, la société Azbil sert des clients dans le monde entier dans une large gamme d'industries et a pour objectif de contribuer à leur sécurité, à leur confort et à leur satisfaction, ainsi qu'à la conservation environnementale mondiale. Fin mars 2019, Azbil employait 9600 personnes dans le monde et a généré 262 milliards JPY de chiffre d'affaires.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.azbil.com.

