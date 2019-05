Consultation publique sur le projet de modification du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR) - Séances publiques dans les secteurs Laval et Couronne Sud





LA PRAIRIE, QC, le 23 mai 2019 /CNW Telbec/ - La commission de l'environnement de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) a tenu hier et aujourd'hui deux séances de la consultation publique sur la modernisation de la gestion des matières résiduelles, à Laval et à La Prairie. Au total, douze organisations et citoyens ont présenté aux commissaires leurs mémoires portant sur le projet de modification du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR).

Les intervenants ont majoritairement appuyé les propositions visant à réduire l'utilisation du plastique et les quantités de contenants, emballages et imprimés à usage unique. Ils ont de plus rappelé la nécessité de respecter la hiérarchie de l'approche 3RV-E (réduction, réemploi, recyclage, valorisation et élimination).

Les participants ont aussi souligné l'importance de moderniser le système de consigne, mais surtout d'assurer sa complémentarité avec la collecte sélective. Plusieurs ont par ailleurs recommandé de miser sur l'innovation d'ici pour valoriser nos matières résiduelles, dont le verre. Les contrôles de qualité des matières sortant des centres de tri devraient être renforcés pour créer davantage de débouchés et rétablir la confiance du public dans le système de recyclage.

Selon les intervenants, la responsabilité des citoyens et des entreprises doit toutefois être au coeur de la gestion des matières résiduelles, l'efficacité du système étant tributaire de la qualité du triage en amont du processus -- soit des matériaux déposés dans les bacs de recyclage. Pour ce faire, les activités d'information, de sensibilisation et d'éducation devraient selon eux être intensifiées.

Comme autres recommandations faites aux commissaires de la CMM, notons : l'élargissement de la responsabilité des entreprises tout au long du cycle de vie de leurs produits, l'écoconception des contenants, emballages et imprimés, une meilleure traçabilité des extrants des centres de tri ainsi que la production davantage d'information neutre sur les différents systèmes de recyclage, notamment au niveau économique.

Les participants étaient appelés à s'exprimer sur six éléments :

La réduction des quantités de contenants, emballages et imprimés La hausse des tarifs imposés aux entreprises qui mettent en marché des contenants, emballages et imprimés, en fonction du degré de recyclabilité des matériaux utilisés La réduction de l'utilisation du plastique La modernisation de la consigne Le contrôle des matières sortant des centres de tri L'intensification des activités d'information, de sensibilisation et d'éducation

Le rapport de la consultation servira à bonifier le projet de modification qui sera transmis au ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour approbation.

À propos du PMGMR

La Communauté métropolitaine de Montréal adopte, conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement et à la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles, le Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR). Le PMGMR actuel a été adopté, conformément à la Loi en 2016, et s'applique aux 84 municipalités de la CMM.

À propos de la CMM

Créée en 2001, la Communauté métropolitaine de Montréal est un organisme de planification, de coordination et de financement qui regroupe 82 municipalités, soit 4 millions de personnes réparties sur un territoire de plus de 4?360 km2. La Communauté exerce notamment des compétences dans les domaines de l'aménagement du territoire, du développement économique, du logement social, du transport en commun et de l'environnement.

