Le président d'Audi en Chine Thomas Owsianski sera l'intervenant principal au CES Asia 2019





La Consumer Technology Association (CTA)TM a annoncé aujourd'hui que Thomas Owsianski, président de Audi Chine, sera l'intervenant principal lors du prochain CES Asia 2019. La cinquième édition du CES Asia se tiendra du 11 au13 juin 2019 au Nouveau centre des expositions international de Shanghaï (SNIEC) en Chine.

L'intervention de Thomas Owsianski est prévue pour le mardi 11 juin à 16h 00. Son intervention dévoilera la vision d'Audi pour la transformation de la mobilité depuis l'expérience conduite jusqu'à l'aventure numérique. M. Owsianski a rejoint la haute direction d'Audi Chine en août 2018 et a été nommé président du conseil d'administration en octobre 2018.

« Grâce à ses progrès technologiques révolutionnaires, Audi joue le rôle de pionnier dans la promotion de la transformation de l'industrie automobile à l'échelle mondiale », a déclaré Karen Chupka, vice-présidente exécutive, CES. « L'innovation a révolutionné l'expérience de transport et nous sommes heureux d'accueillir M. Owsianski sur la scène du CES Asia afin de partager la vision d'Audi en ce qui concerne l'avenir de la mobilité mondiale. »

À travers toute l'Asie et bien au-delà, la technologie améliore l'expérience de transport, en rendant les routes plus sûres, en permettant une accessibilité plus vaste, en créant des opportunités d'emploi et en permettant une plus grande productivité. CES Asia 2019 présentera les innovations du secteur de la technologie du transport, en doublant son espace au salon et en ajoutant un nouveau hall qui abritera les nouveaux concept-cars et les véhicules connectés, depuis les véhicules autonomes de niveau 4 et niveau 5 jusqu'aux véhicules électriques.

M. Owsianski rejoint le groupe des intervenants confirmés au CES Asia comme les hauts dirigeants de Huawei et de Hyundai. D'autres leaders d'opinion de l'industrie seront ajoutés à la liste des intervenants au cours des semaines à venir. Toutes les interventions principales du CES Asia se tiendront dans les salles de réception 2-3 du Kerry Hotel à Shanghai.

CES Asia 2019 est la cinquième édition de l'un des événements de la technologie en Asie qui connait une croissance rapide. CES Asia est le seul événement en Asie qui réunit tout l'écosystème de la technologie dans le but de renforcer les marques, de forger des partenariats et de distinguer les meilleurs parmi les technologies de la consommation sur le marché asiatique. Le salon mettra l'accent sur les innovations les plus récentes dans le secteur de la technologie du transport, l'IA, 5G et les startups venant de partout dans le monde. Le salon réunit plus de 550 exposants, y compris plus 115 startups. VisitezCESAsia.com pour de plus amples informations ou pour les inscriptions.

L'inscription au CES Asia 2019 via WeChat est désormais disponible. Suivez-nous sur WeChat (ID : CESAsia_II) pour vous inscrire.

