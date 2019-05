Natura &Co et Avon s'unissent se constituant leader de la vente directe aux consommateurs de produits de beauté





SÃO PAULO et LONDRES, 22 mai 2019 /CNW/ - Natura &Co (B3 : NATU3) annonce l'acquisition d'Avon Products, Inc. (NYSE : AVP) dans le cadre d'une transaction exclusivement en actions, créant ainsi le quatrième groupe au monde en importance spécialisé dans la beauté et une force majeure pour le bien dans l'industrie.



Est né de ce mariage un groupe beauté multimarque et multicanal de premier ordre, ayant des liens directs et quotidiens avec les consommateurs. Le groupe détiendra des positions de leader dans la vente relationnelle au travers des consultantes et des représentantes d'Avon et de Natura, chiffrées à plus de 6,3 millions, une présence mondiale incarnée par 3 200 magasins et une présence numérique élargie, toutes enseignes confondues. Le groupe issu du regroupement devrait générer un chiffre d'affaires annuel brut de plus de 10 milliards de dollars US, compter plus de 40 000 associées et être présent dans 100 pays.



Conjuguant ses marques emblématiques, sa passion commune pour les relations et ses capacités omnicanal, le groupe élargi fera apprécier la beauté à plus de 200 millions de consommatrices dans le monde, à tout moment, en tout lieu, chaque jour. En ajoutant Avon à un portefeuille qui comprend déjà Natura, The Body Shop et Aesop, Natura &Co sera à même de mieux répondre aux différents profils des consommatrices, desservir ses canaux de distribution et asseoir son expansion dans de nouvelles zones géographiques.



Faut-il dire qu'Avon et Natura ont toutes deux été fondées par des personnes motivées par la mission? Cette passion, passerelle vers les clients, a permis de mobiliser une force constituée de micro-entrepreneuses indépendantes, principalement des femmes, qui agissent comme ambassadrices de la marque et conseillères beauté. Avon, une marque emblématique, la première plateforme de vente de produits de beauté au monde, vante aussi un héritage qui remonte à plus de 130 ans. Déclinée au pluriel dans les principales catégories de produits de beauté et forte de ses positions compétitives sur nombre de marchés, Avon revêt un potentiel de croissance considérable.

Natura &Co s'attend à ce que le regroupement se traduise par des synergies cibles estimées entre 150 et 250 millions de dollars US par an, dont une partie sera réinvestie pour renforcer encore les capacités de vente numérique et sociale, la R et D et les initiatives de marque, d'une part, et pour continuer à étendre l'empreinte géographique du groupe dans son ensemble.

Luiz Seabra, cofondateur de Natura, a déclaré : « Nous avons toujours regardé Avon avec respect et admiration. Depuis sa fondation, Natura mise sur sa passion pour la beauté et les relations, et la transaction d'aujourd'hui donne corps à une force majeure dans l'espace de la vente directe au consommateur. La vente directe était un réseau social avant même que le mot n'existe, encore que l'avènement de la technologie et de la mondialisation n'a fait que multiplier les occasions de communiquer avec les consommateurs d'une manière significative. Alors que la vente de pair à pair évolue vers la vente sociale, le groupe, allant au-delà de la fourniture de produits et de la prestation de conseils grâce au pouvoir du numérique, peut mieux contribuer à l'autonomisation des femmes, en leur favorisant l'indépendance financière et une meilleure estime de soi. Nous sommes persuadés que le commerce peut être une force agissante pour le bien et, avec Avon, nous allons amplifier nos efforts pionniers pour apporter une valeur sociale, environnementale et économique à un réseau en expansion constante. »

Commentant l'acquisition, Roberto Marques, président exécutif de Natura &Co, a déclaré : « Après l'acquisition d'Aesop en 2013 et de The Body Shop en 2017, Natura & Co franchit une nouvelle étape décisive et ambitieuse en créant un groupe mondial, multimarque, multicanal axé sur l'objectif. Avon est une entreprise remarquable, une marque emblématique, incarnée par des associées enthousiastes et plus de cinq millions de représentantes qui croient au pouvoir des relations. Ensemble, nous allons renforcer nos capacités numériques croissantes, développer notre réseau social de consultantes et de représentantes et conjuguer par effet de levier notre présence mondiale dans les magasins et nos marques distinctives, en cultivant au quotidien des relations influentes avec des millions de consommateurs de profils différents, de quoi faire démarquer notre groupe et constituer une formidable plateforme de croissance. »

Jan Zijderveld, chef de la direction d'Avon, est catégorique à ce sujet : « Ce regroupement d'entreprises entame un nouveau chapitre passionnant dans l'histoire d'Avon, une histoire de 130 ans. Il témoigne du progrès de nos efforts pour 'ouvrir Avon', et nous estimons que cette transaction nous permettra d'accélérer considérablement notre stratégie et de poursuivre notre expansion dans le cybercommerce. Au cours de l'année écoulée, nous avons entrepris une transformation visant à renforcer la compétitivité d'Avon et, à ce propos, nous avons renouvelé notre attention sur Elle, en simplifiant nos opérations, en modernisant et en numérisant notre marque. Avec Natura, nous aurons un accès plus large, tant à l'innovation qu'au portefeuille de produits, à une plateforme de commerce électronique et numérique plus solide, ainsi qu'à des données et outils améliorés permettant aux représentantes de stimuler la croissance et d'accroître la valeur actionnariale. De plus, avec le soutien de Natura, nous continuerons d'investir dans des technologies de pointe afin d'améliorer nos capacités numériques et notre productivité à l'endroit de nos représentantes. Avon et Natura sont des organisations axées sur des objectifs précis et leur regroupement nous permettra de mieux desservir nos millions de représentantes, en tirant parti de la présence internationale d'Avon avec le même engagement résolu envers la bonification de son expérience et ses revenus. »

Chan Galbato, président externe d'Avon, l'explique : « Notre objectif a consisté en ceci : enrichir l'expérience des représentantes, accélérer notre expansion internationale, améliorer notre structure de coûts, accroître notre flexibilité financière et, en définitive, positionner la société pour sa croissance et son succès à long terme. Le conseil s'est engagé à accroître la valeur actionnariale et ce regroupement avec Natura représente une nouvelle ère de croissance pour Avon. Le conseil est convaincu que Natura sera un partenaire puissant pour la marque Avon, apportant dans la foulée plus d'échelle, plus d'activités et plus de possibilités aux employés et aux représentantes, ainsi qu'un énorme potentiel de croissance à l'avantage des deux groupes d'actionnaires. Nous sommes heureux d'appuyer ce regroupement transformationnel. »

Comme le prévoit la transaction, une nouvelle société de portefeuille brésilienne, Natura Holding S.A., a été créée. Sur la base d'un ratio d'échange fixe de 0,300 action de Natura Holding pour chaque action ordinaire d'Avon, les actionnaires de Natura &Co détiendront environ 76 % de la société fusionnée, tandis que les actionnaires ordinaires d'Avon en détiendront environ 24 %. Sur la base du cours de clôture non perturbé de Natura le date du 21 mars 2019, un jour avant que Natura ne publie le « Material Fact » confirmant les négociations entre Avon et Natura, la transaction représente une prime de 28 % pour les actionnaires d'Avon et implique un multiple de 9,5 ou 5,6 fois le BAIIA (EBITDA) pour 2018 en supposant le plein impact des synergies attendues par Natura. Selon les cours de clôture du 21 mai 2019, la transaction attribue à Avon une valeur d'entreprise de 3,7 milliards $ US et le groupe combiné aurait une valeur d'entreprise d'environ 11 milliards $ US. À la clôture, les actions de Natura Holding S.A. seront inscrites à la B3 avec un flottant de 55 % et les ADR seront également inscrites à la cote du NYSE. Les actionnaires d'Avon auront l'option de recevoir des ADR négociés sur le NYSE ou des actions cotées sur B3. De plus amples informations sont mises à disposition dans le document intitulé « Material Fact » (fait important), accessible via le lien suivant https://natu.infoinvest.com.br/ptb/7085/19550_691987.pdf.

À la clôture de la transaction, le conseil d'administration de la société fusionnée sera composé de 13 membres, dont 3 seront désignés par Avon. La transaction reste soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris l'approbation des actionnaires de Natura &Co et d'Avon ainsi que des autorités antitrust au Brésil et dans certains autres pays. La clôture devrait intervenir début 2020.

UBS Investment Bank et Morgan Stanley ont agi en qualité de conseillers financiers de Natura &Co. Goldman Sachs a agi en tant que conseiller financier auprès d'Avon et PJT Partners en tant que conseiller financier auprès des membres du conseil d'administration d'Avon.

À propos de NATURA &CO

Issue du regroupement de Natura, Aesop et The Body Shop, la marque d'entreprise Natura &Co consacre la création d'un groupe cosmétique mondial, multicanal et multimarque, animé par un objectif, à savoir que les trois sociétés du groupe entendent générer un impact économique, social et environnemental positif. Natura, fondée en 1969, une multinationale brésilienne du secteur des cosmétiques et des soins personnels, est leader de la vente directe. The Body Shop, fondée en 1976 à Brighton, en Angleterre, par Anita Roddick, est une marque de beauté mondiale qui s'attache à exercer une influence positive dans le monde. Aesop, la marque australienne de beauté, établie en 1987, est portée par l'idéal, celui de créer, pour la peau, les cheveux et le corps, une gamme de produits de qualité supérieure.

À propos d'Avon Products, Inc.

Depuis 130 ans, Avon se fait la championne des femmes en offrant des produits de beauté novateurs et de qualité vendus principalement aux femmes, par l'intermédiaire des femmes. C'est-à-dire qu'Avon a su s'adjoindre à l'échelle mondiale des millions de représentantes indépendantes de ses marques emblématiques, telles que Avon Color et ANEW, qui les vendent par le biais de leurs réseaux sociaux, créant ainsi à temps plein ou à temps partiel leur propre entreprise de beauté. Avon, fidèle à son engagement envers l'autonomisation, l'entrepreneuriat et le bien-être des femmes, a fait don de plus d'un milliard de dollars à des causes féminines en son nom ou par l'intermédiaire de la Fondation Avon. Pour en savoir plus sur Avon et ses produits, consultez son site à l'adresse www.avonworldwide.com, suivez aussi son enseigne au mot-dièse #Stand4Her.

