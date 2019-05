ITechLaw publie un nouvel ouvrage et ouvre une période de consultation publique mondiale sur le projet de principes pour une intelligence artificielle responsable





La International Technology Law Association (ITechLaw) vient de publier un nouvel ouvrage, Responsible AI: A Global Policy Framework, qui fournit un examen approfondi et huit principes de discussion qui abordent certaines des questions technologiques et morales les plus brûlantes du développement, du déploiement et de l'utilisation responsables de l'intelligence artificielle.

Rédigé par un groupe multidisciplinaire de 54 experts en droit de la technologie, représentants de l'industrie et chercheurs de 16 pays, cet ouvrage offre un cadre d'action fondé sur les principes suivants :

Objectif éthique et bénéfice sociétal,

Responsabilisation,

Transparence et Explicabilité,

Équité et non-discrimination,

Sécurité et fiabilité,

Données ouvertes et concurrence loyale,

Protection de la vie privée, et

IA et propriété intellectuelle.

"Le rythme accéléré des progrès dans la recherche, le développement et le déploiement de l'intelligence artificielle est exaltant et alarmant", déclare Charles Morgan, président et éditeur de ITechLaw. "L'IA a un énorme potentiel d'impact sociétal positif, mais aussi de conséquences graves et involontaires. Comme on pouvait s'y attendre, les décideurs, les représentants de l'industrie, les organisations et les chercheurs en IA recherchent des repères éthiques solides. Ce livre bien documenté détaille ces possibilités et constitue un appel à l'action pour accélérer le dialogue mondial et les actions concernant l'IA responsable."

Le livre ouvre une période de consultation publique sur le cadre stratégique de la première version, qui se déroulera du 23 mai au 1er septembre à l'adresse suivante : www.itechlaw.org/ResponsibleAI et ResponsibleAI@itechlaw.org. Les commentaires seront pris en considération pour la deuxième édition prévue à la fin de 2019.

Bien qu'il s'agisse d'une publication de ITechLaw , elle ne reflète pas la politique organisationnelle. ITechLaw publie le travail d'une année d'auteurs pour aider à placer sans tarder l'intelligence artificielle responsable à l'avant-garde des discussions technologiques et juridiques, et pour servir de forum de discussion ouvert au public.

Les principes et le cadre de discussion peuvent être téléchargés gratuitement à l'adresse suivante www.itechlaw.org/ResponsibleAI. Le livre imprimé de 304 pages, qui explore les défis et propose des solutions pour une IA responsable, peut être commandé pour 45 $US par les membres d'ITechLaw et 79 $US par les non-membres. E-book disponible pour 9,99 $US.

