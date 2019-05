Hitachi ID reçoit les prix de cybersécurité de la "Meilleure solution de gestion des accès privilégiés" et du "Produit le plus innovant pour l'administration des identités et la gouvernance des accès", remis par AI International





Hitachi ID Systems a le plaisir et l'honneur d'annoncer avoir remporté deux prix de la cybersécurité 2019 remis par AI ? Acquisition International.

Le Privileged Access Manager (PAM) d'Hitachi ID a été désigné Meilleure solution de gestion des accès privilégiés. Le PAM garantit l'accès aux privilèges élevés et élimine les mots de passe partagés et statiques des comptes. Il assure une authentification renforcée et une autorisation fiable avant d'accorder l'accès. L'accès de l'utilisateur est archivé, créant ainsi une véritable responsabilité et de solides pistes de vérification.

Le PAM d'Hitachi ID sécurise l'accès, peut gérer plus d'un million de changements quotidiens de mots de passe, et peut être accédé par des milliers d'utilisateurs autorisés. Il garantit un accès fiable et sécurisé aux comptes privilégiés partagés et aux groupes de sécurité, même dans le cas d'une défaillance frappant l'intégralité du site.

"Nous sommes heureux d'accepter ces deux prix", déclare Gideon Shoham, chef de la direction. "Il est gratifiant de voir notre travail et nos produits reconnus au niveau international par une publication aussi prestigieuse."

Le prix du "Produit le plus innovant pour l'administration des identités et la gouvernance des accès" a été remis à la solution Identity Manager d'Hitachi ID. Identity Manager gère les cycles de vie des identités, des comptes, des groupes et des habilitations. Il s'agit d'une solution intégrée pour la gestion des identités, des groupes et des habilitations de sécurité pour tout type de système et d'application. Il garantit un accès rapide aux utilisateurs, une adéquation entre les habilitations et les besoins de l'entreprise, et la révocation des accès une fois nécessaire.

Pour en savoir plus et pour lire l'article de couverture d'Hitachi ID, veuillez consulter la publication des prix.

