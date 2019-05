Invitation aux médias - Cérémonie de remise des prix de reconnaissance en lecture, des prix Étincelle et du prix Robert-Bourassa





Prix de reconnaissance en lecture, prix Étincelle et prix Robert-Bourassa

QUÉBEC, le 23 mai 2019 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités au dévoilement des noms des lauréats des Prix de reconnaissance en lecture, des prix Étincelle et du prix Robert-Bourassa.

Les Prix de reconnaissance en lecture rendent hommage à ceux et à celles qui mettent en oeuvre des projets stimulants en matière d'enseignement de la lecture. Les prix Étincelle visent, quant à eux, à valoriser le travail des membres du réseau scolaire qui ont à coeur l'amélioration de l'enseignement de la lecture et qui alimentent la passion de lire dans leur entourage. Finalement, le prix Robert-Bourassa récompense un projet original, novateur et rassembleur qui fait la promotion de la langue française.

La directrice générale des services à l'enseignement du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Mme Geneviève Leblanc, remettra les prix en lecture au nom du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge. Le sous?ministre associé au Secrétariat à la promotion et à la valorisation de la langue française, M. Claude Pinault, sera quant à lui présent au nom de la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, Mme Nathalie Roy.

DATE : Le 24 mai 2019



HEURE : 14 heures



LIEU : Musée national des beaux-arts du Québec

179, Grande Allée Ouest

Québec (Québec) G1R 2H1

SOURCE Cabinet du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

Communiqué envoyé le 23 mai 2019 à 18:02 et diffusé par :