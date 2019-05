Le Chef national de l'APN, Perry Bellegarde, affirme que l'exonération du chef Poundmaker est un pas vers la réconciliation : « Un artisan de la paix qui souhaitait que son peuple connaisse un avenir meilleur »





OTTAWA, le 23 mai 2019 /CNW Telbec/ - Le Chef national de l'Assemblée des Premières Nations (APN), Perry Bellegarde, participe aujourd'hui à la cérémonie d'exonération du chef de Poundmaker et à la présentation des excuses du premier ministre Justin Trudeau au site historique national de la Nation crie de Poundmaker, en Saskatchewan.

« La réconciliation exige une compréhension honnête de notre histoire commune pour que nous puissions aller de l'avant ensemble, a déclaré le Chef national de l'APN, Perry Bellegarde. Tous les Canadiens doivent savoir que le chef Poundmaker était un leader et un artisan de la paix qui souhaitait que son peuple connaisse un avenir meilleur. Il a lutté pour la paix et non pour la guerre. Il s'est servi de sa pipe et non d'une arme. L'exonération qui a été accordée aujourd'hui au chef Poundmaker et les excuses présentées par le premier ministre constituent une occasion de remédier à une injustice passée et de corriger les faits historiques. Je rends hommage à l'héritage du chef Poundmaker et je salue le peuple de la Nation crie de Poundmaker pour leurs efforts de longue date en vue d'en arriver à ce que nous avons réalisé aujourd'hui. La réconciliation n'est pas possible sans la vérité. »

Le Chef national Bellegarde était invité par les dirigeants de la Nation crie de Poundmaker à assister à l'exonération et à prendre la parole au cours de la cérémonie.

Le chef Poundmaker, dont le nom en cri est Pîhtokahanapiwiyin, était chef des Cri-des-Plaines du territoire du Traité no 6. Il est considéré comme un artisan de la paix et un défenseur de son peuple. Après la bataille de Cut Knife Hill, menée contre les forces du gouvernement en 1885, il a été accusé de trahison et condamné à trois ans de prison. Il a été libéré en 1886 en raison d'une mauvaise santé et il est décédé plus tard la même année.

