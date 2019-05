Andersen Global étend sa présence au Royaume-Uni





Claritas Tax Limited, un cabinet collaborateur d'Andersen Global basé à Birmingham, au Royaume-Uni, a ouvert un nouveau bureau à Deansgate, dans le centre-ville de Manchester. Cela signifie qu'Andersen Global est désormais présent sur six sites au Royaume-Uni, par le biais de ses sociétés membres et de ses cabinets collaborateurs.

« Plus que jamais de nos jours, il est important que les entreprises aient accès à des conseils de qualité dans l'environnement politique et commercial, dynamique du Royaume-Uni. L'ajout d'un site supplémentaire dans la région complète nos capacités existantes et nous permettra de continuer à fournir un service de premier ordre », a déclaré Mark Vorsatz, président d'Andersen Global et PDG d'Andersen Tax LLC.

Fondée en 2012, Claritas Tax Limited dessert une clientèle allant des entreprises privées, aux sociétés de capital-risque, en passant par les sociétés de capital-investissement, et les sociétés cotées en bourse ainsi que leurs parties prenantes. Claritas fournit une gamme complète de services de conseil fiscal, incluant tous les aspects des taxes sur les F&A et les transactions financières, les réclamations de R&D et de propriété intellectuelle, les réorganisations d'actionnaires et de sociétés, les scissions, les programmes d'actionnariat et les évaluations d'actions, et la mise en conformité avec la fiscalité personnelle et d'entreprise. Dirigé par l'associé directeur du bureau, et fondateur, Iain Wright, le cabinet a annoncé sa collaboration avec Andersen Global en décembre de l'année dernière.

Le bureau de Manchester maintiendra l'attention du cabinet sur les services de conseil et de conformité, et sera rejoint par l'associé Matt Hodgson. Avant de rejoindre Claritas, Matt Hodgson était un partenaire associé chez EY.

Iain Wright a commenté en ces termes, « Matt Hodgson est un conseiller fiscal incroyablement talentueux, offrant une excellente attention commerciale et expertise technique à ses clients. Manchester et la région plus étendue du Nord-Ouest jouissent d'une économie particulièrement dynamique, et je suis très impatient d'avoir notre deuxième bureau basé là-bas. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établie en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd'hui plus de 4 500 collaborateurs à travers le monde, et est présente dans plus de 142 sites par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 23 mai 2019 à 17:30 et diffusé par :