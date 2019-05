Foule jamais vue depuis une décennie au Festival canadien des tulipes cette année





OTTAWA, le 23 mai 2019 /CNW/ - Malgré le temps frais et des pluies passagères, la 67e édition du Festival canadien des tulipes a attiré des foules estimées à plus de 600 000 personnes venues voir les plates-bandes de tulipes du parc des Commissaires.

« Les résultats exceptionnels de cette année pourraient s'expliquer par le retour aux sources qui a teinté toutes les activités du festival... les rangées de tulipes de la Commission de la capitale nationale le long des rives du lac Dow... auxquelles s'ajoutent la narration et l'animation lumineuse du festival et l'excellent travail de marketing de l'entreprise de gestion générale du festival, Karma Creative Solutions », a déclaré le président bénévole du festival, Grant Hooker.

À l'automne 2018, les organisateurs du festival se sont tournés vers la Commission de la capitale nationale pour leur demander de concentrer ses activités de l'édition 2019 sur les plates-bandes de tulipes du parc des Commissaires, près du lac Dow. Les organisateurs ont obtenu la permission d'installer deux tentes faisant office de « pavillon » au coeur du parc, un « Pavillon des tulipes » servant à raconter des histoires d'horticulture, et un « Pavillon du patrimoine » pour présenter l'histoire des origines du festival.

On a demandé à l'ambassade du Royaume des Pays-Bas de transformer une remorque d'exposition en une scène, ultérieurement baptisée le Théâtre néerlandais. La permission a été accordée. De plus, Julian Armour, fondateur et directeur artistique du festival primé Musique et Autres Mondes, tenu en juillet, a organisé 33 spectacles « Musique et tulipes » pour le public présent au cours des 11 jours du Festival des tulipes.

« La réaction du public aux deux pavillons a été positive et encourageante dès le premier jour, a affirmé Jo Riding, copropriétaire de Karma Creative Solution et directrice générale du festival. Les gens étaient particulièrement ravis de découvrir les histoires liées à la Seconde Guerre mondiale qui ont mené à la fondation du festival et présentées aux nouvelles générations et aux nouveaux Canadiens. Le temps était frais pour cette période de l'année, mais nous avons réchauffé les coeurs. Nous avons créé des moments inoubliables et des sourires étaient visibles partout. »

L'étroite collaboration entre le festival, la Commission de la capitale nationale et l'ambassade du Royaume des Pays-Bas de cette année nous a menés à commencer à préparer hâtivement une édition très spéciale du festival pour 2020.

« Le 5 mai 2020 marquera le 75e anniversaire de la victoire des troupes canadiennes, qui a permis de libérer les Pays-Bas d'une occupation qui a duré cinq ans et demi, a mentionné M. Hooker, président du festival. Ce sera également le 75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cette guerre et la libération des Néerlandais par les Canadiens ont donné naissance aux plates-bandes de la Commission de la capitale nationale, puis au Festival canadien des tulipes. Au nom de nos origines, nous avons le devoir de produire un événement pour 2020 qui célébrera la liberté et honorera notre mémoire. Aidés de la Commission de la capitale nationale, de membres de la communauté néerlandaise et d'autres partenaires, nous comptons en faire autant. »

Le Festival canadien des tulipes est un événement organisé par le Canadian Tulip Legacy, organisme communautaire de bienfaisance sans but lucratif.

