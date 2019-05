Déclaration du premier ministre du Canada concernant les résultats de l'élection générale en Inde





OTTAWA, le 23 mai 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant les résultats de l'élection générale en Inde :

« Au nom du gouvernement du Canada, je félicite le premier ministre Narendra Modi pour sa réélection.

« Au cours des 39 jours de scrutin, un nombre sans précédent de citoyens indiens s'est rendu aux urnes de la plus grande démocratie au monde, dont un nombre record de femmes.

« Le Canada et l'Inde sont unis par des liens profonds qui existent entre leurs populations. Plus d'un million de personnes de descendance indienne ont choisi de vivre au Canada. Notre amitié de longue date ainsi que nos valeurs communes continueront de rapprocher nos deux pays et de créer des nouvelles opportunités pour nos citoyens.

« Je suis impatient de continuer à travailler avec le premier ministre Modi en vue d'améliorer la vie des Canadiens et des Indiens au moyen de l'éducation et de l'innovation, du commerce et de l'investissement ainsi que de la lutte contre les changements climatiques. »

