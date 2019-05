Festivals et événements - Saison printemps-été 2019 - Le gouvernement du Québec accorde 15 000 $ à la Fête des chants de marins de Saint-Jean-Port-Joli

Malgré le temps frais et des pluies passagères, la 67e édition du Festival canadien des tulipes a attiré des foules estimées à plus de 600 000 personnes venues voir les plates-bandes de tulipes du parc des Commissaires....

Le gouvernement du Canada travaille en partenariat avec les Premières Nations pour appuyer des projets de développement économique locaux qui favorisent l'établissement de communautés plus saines, durables et viables. Aujourd'hui, l'honorable...

Le gouvernement du Canada s'est engagé à appuyer la création et la rénovation d'espaces culturels afin que tous aient un meilleur accès aux arts et au patrimoine. M. Vance Badawey, député de Niagara-Centre, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'un...