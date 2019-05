Avis aux médias - Le ministre Sohi sera l'hôte d'une rencontre internationale sur l'énergie propre





OTTAWA, le 23 mai 2019 /CNW/ - L'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles du Canada, sera l'hôte de la 10e édition de la réunion ministérielle sur l'énergie propre et de la 4e édition de la réunion ministérielle de Mission Innovation (CEM10/MI-4) à Vancouver, en Colombie-Britannique, du 27 au 29 mai prochains.

Le Canada y accueillera plus de 25 pays pour discuter d'un avenir plus vert, plus radieux et plus prospère pour les générations à venir. Il mettra en valeur son leadership en matière d'innovation dans le secteur des technologies propres, défendra la cause de l'égalité des sexes et la place des jeunes et des peuples autochtones dans le secteur de l'énergie propre et fera la promotion de son climat d'investissement.

Nota : Pour avoir accès aux conférences de presse et aux activités de la CEM10/MI-4 et pour réaliser des entrevues sur place, les journalistes doivent obtenir au préalable une accréditation en s'inscrivant en ligne : http://cmep-mi-vancouver2019.ca/journalistes/

Pour en savoir plus sur les activités de la CEM10/MI-4 qui sont ouvertes aux médias, veuillez consulter le site Web : http://cmep-mi-vancouver2019.ca/a-propos-de/

HORAIRE DU MINISTRE SOHI





Date : Du lundi 27 mai au mercredi 29 mai 2019 Lieu : Centre de congrès de Vancouver

999, Canada Place

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3C1

Lundi 27 mai

Événement : Un avenir fondé sur l'énergie propre et la réconciliation : nos communautés, nos histoires

Description : Pleins feux sur les projets et le leadership des peuples autochtones dans le domaine de l'énergie propre. Discours du ministre Sohi.

Lieu : Salle 220

Heure : 14 h 30 (HAP)

Nota : Activité ouverte aux médias

Événement : Visite de l'Expo-Innovation par le ministre

Description : Le ministre Sohi visite l'Expo-Innovation de CEM10/MI-4 et rencontre des participants

Lieu : Expo-Innovation

Heure : 16 h 45 - 17 h 30 (HAP)

Nota : Activité ouverte aux médias

Événement : Cérémonie d'ouverture de CEM10/MI-4

Description : Le ministre Sohi et la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, font une annonce concernant la technologie propre

Lieu : Salles de bal C et D

Heure : 18 h - 18 h 45 (HAP)

Nota : Activité ouverte aux médias

Mardi 28 mai

Événement : L'avenir énergétique du Canada

Description : Le ministre Sohi fait un point de presse pour discuter de l'avenir énergétique du Canada et fait des annonces concernant les technologies propres et l'énergie propre

Lieu : Salle 212-213 (salle des conférences de presse)

Heure : 12 h 45 - 13 h 15 (HAP)

Nota : Activité ouverte aux médias

Événement : Activité ministérielle sur le gaz naturel liquéfié

Description : Le rôle du gaz naturel liquéfié dans les transitions énergétiques à l'échelle mondiale, activité présentée par le ministre Sohi

Lieu : Salle 201

Heure : 14 h 30 - 17 h (HAP)

Nota : Activité ouverte aux médias

Mercredi 29 mai

Événement : Annonce d'Impact Canada

Description : Annonce des quatre finalistes du défi Visez haut! d'Impact Canada

Lieu : Salle 212-213 (salle des conférences de presse)

Heure : 8 h 15 - 8 h 45 (HAP)

Nota : Activité ouverte aux médias, suivie d'un point de presse

Événement : Mot de bienvenue et appel à accélérer l'action

Description : Mot d'ouverture par le ministre Sohi, suivi d'un discours de Fatih Birol, directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie

Lieu : Salles de bal C et D

Heure : 9 h - 9 h 20 (HAP)

Nota : Activité ouverte aux médias

Événement : Conférence de presse conjointe (CEM-MI) de clôture

Description : Discours du ministre Sohi suivi d'une rencontre avec les médias

Lieu : Salle 212-213 (salle des conférences de presse)

Heure : 18 h - 18 h 30 (HAP)

Renseignements : Activité ouverte aux médias, suivie d'un point de presse

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan (http://twitter.com/rncan)

SOURCE Ressources naturelles Canada

Communiqué envoyé le 23 mai 2019 à 17:13 et diffusé par :