Stradigi AI lance Kepler, une des plateformes d'intelligence artificielle les plus évoluées au monde, et nomme will.i.am au poste de conseiller en intelligence artificielle pour l'éthique et les biais





Kepler est une plateforme d'apprentissage machine de pointe dotée d'une suite d'outils et d'un moteur intelligent qui permet aux utilisateurs de développer et de déployer des solutions à des défis professionnels complexes de façon rapide et sécuritaire.

will.i.am conseillera l'entreprise montréalaise sur les questions éthiques et de biais, relatives à l'intelligence artificielle.

MONTRÉAL, le 23 mai 2019 /CNW Telbec/ - L'entreprise montréalaise spécialisée dans les solutions d'intelligence artificielle de pointe Stradigi AI a lancé plus tôt aujourd'hui Kepler, l'une des plateformes d'intelligence artificielle les plus évoluées au monde, à C2 Montréal . Composée des meilleurs chercheurs de l'industrie et dirigée par Carolina Bessega et Jaime Camacaro, tous deux détenteurs d'un doctorat, l'équipe de Stradigi AI développe des algorithmes d'intelligence artificielle sophistiqués visant à cibler et à résoudre les défis complexes rencontrés par les entreprises et les gouvernements. La plateforme unique de Stradigi AI abrite des solutions innovantes et puissantes prêtes à être déployées à grande échelle et adaptées à un éventail de secteurs d'activité, y compris le commerce de détail, la finance, l'assurance et la santé, en générant des résultats et un retour sur investissement rapide et tangible pour ses utilisateurs.

Kepler révolutionnera la façon dont les clients interagissent avec les solutions d'intelligence artificielle. Cette plateforme est la première sur le marché à mettre à profit trois types d'algorithmes différents, soit des algorithmes propriétaires provenant directement du laboratoire de recherche de Stradigi AI, des algorithmes hybrides personnalisés, et des algorithmes de source libre. La plateforme Kepler de Stradigi AI permet l'intégration rapide et la combinaison efficace d'une suite de technologies - compréhension naturelle du langage, prise de décision stratégique, analyse photo et vidéo, détection des anomalies, systèmes de recommandation et de prévision et apprentissage automatique - en vue de l'atteinte de résultats significatifs.

« Le lancement de Kepler est un jalon déterminant pour Stradigi AI », a déclaré Basil Bouraropoulos, cofondateur et PDG de Stradigi AI. « Notre équipe chevronnée a travaillé sans relâche au cours des dernières années pour développer une plateforme d'intelligence artificielle à la fine pointe de la technologie, qui permet aux entreprises de tirer parti de l'intelligence artificielle comme jamais auparavant, afin d'augmenter leur performance, d'élargir leurs horizons, d'optimiser leurs procédés et de prendre de meilleures décisions. »

Conjointement au lancement de Kepler, Stradigi AI est fière d'annoncer la nomination du futuriste et entrepreneur will.i.am au poste de conseiller en intelligence artificielle pour l'éthique et les biais de Stradigi AI. Brillant entrepreneur du secteur technologique et innovateur créatif déterminé à tirer parti de la technologie pour améliorer la vie personnelle et professionnelle de ses concitoyens, will.i.am collaborera avec les développeurs et les créateurs de contenu de Stradigi AI pour perfectionner la plateforme Kepler et créer de nouvelles solutions d'intelligence artificielle au service de la population. will.i.am se joint également au conseil consultatif de l'entreprise.

Aussi, à titre d'investisseur, will.i.am partage les valeurs et la mission de Stradigi AI, celle de créer un futur où la technologie permet aux humains d'être plus intelligents et plus efficaces.

Étant membre de deux groupes de travail du Forum économique mondial, soit du Conseil consultatif sur la quatrième révolution industrielle et du Conseil mondial sur l'intelligence artificielle, will.i.am fera profiter Stradigi AI de perspectives inestimables qui guideront la mise en oeuvre d'applications éthiques et non biaisées de l'intelligence artificielle, en priorisant les considérations morales dans la prise de décision.

« Notre entreprise a atteint un point tournant, et le moment n'aurait pu être mieux choisi pour accueillir will.i.am au poste clé de conseiller en matière d'intelligence artificielle, a poursuivi M. Bouraropoulos. Sa compréhension des questions éthiques et sa feuille de route impressionnante à titre de créateur d'entreprises, d'investisseur et de conseiller dans le secteur technologique font de will.i.am l'atout parfait pour propulser notre entreprise dans une nouvelle ère de croissance. Nous sommes extrêmement fiers de l'accueillir au sein de la famille de Stradigi AI. »

« J'entrevois avec optimisme le rôle que l'intelligence artificielle sera appelée à jouer pour la société, parce que je crois en l'humanité. L'intelligence artificielle est vouée à nous propulser dans un nouveau siècle des Lumières automatisé. Je prends mon nouveau rôle chez Stradigi AI très au sérieux, et je salue l'entreprise d'explorer cette question en mettant toujours les gens à l'avant-plan », a déclaré will.i.am.

À propos de Stradigi AI

Stradigi AI transforme les entreprises en leur offrant des solutions d'intelligence artificielle de pointe. Kepler, sa plateforme d'intelligence artificielle, améliore les capacités humaines à l'aide d'une combinaison d'algorithmes propriétaires, d'algorithmes hybrides et également de source libre spécifiquement programmés, permettant de résoudre des défis multiples et ce, dans divers secteurs d'activité. Soutenue par l'un des plus importants laboratoires de recherche appliquée au Canada, Stradigi AI propose à ses clients et à ses partenaires des technologies révolutionnaires et évolutives. Pour en savoir plus, visitez stradigi.ai.

À propos de will.i.am

will.i.am est le fondateur et PDG de l'entreprise spécialisée en intelligence artificielle i.am+. Il est également membre titulaire honoraire de l'Institution of Engineering and Technology du Royaume-Uni.

